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حوادث

إصابة منجدين بأعيرة نارية لسرقة دراجتهما البخارية بالدقهلية

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 03:25 م
اطلاق النيران علي
اطلاق النيران علي مجندين
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همت الحسينى
أصيب منجدان اثناء عودتهما من عملهما بدمياط بطلق نارى خرطوش حيث يقيمان بمحافظة الدقهلية.

ورد إخطارا لمديرية أمن الدقهلية من مركز شرطة الجمالية،  يفيد بأصابة شخصين بطلقات خرطوش.

وبسؤال المصابين عمرو محمد الشبراى ٣١ عاما ونعمان عبد الهادى ١٩ عاما ومقيمين عزبة فرج بليسا الجمالية، افادا بأنهما يعملان منجدين بدمياط واثناء عودتهما من عملهما مستقلين موتوسيكل؛ هاجمهما  اشخاص مجهولين وأطلقوا عليهما أعيرة ناريه بغرض ارهابهم، لمحاولة سرقه الموتوسيكل ولم يتمكنوا من سرقته وتم نقلهما لمستشفى الجمالية.

وحرر محضر رقم ٣/ ٢٥٧ احوال 
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