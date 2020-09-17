أخبار التوك شو.. قصة توأمين يبحثان عن أسرتهما منذ 21 عامًا.. اهتمام غير مسبوق بملف التعليم في مصر.. بشرى سارة لـ الاقتصاد المصري

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة من خلال رصد برامج التوك شو، وجاء أبرزها ما يلي:









هشام إبراهيم: جائحة كورونا لبت عجزا كبيرا في معدلات البطالة..فيديو

قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ الاستثمار والتمويل بجامعة القاهرة، إنه على الرغم من تعرض مصر للعديد من الأزمات خلال العقود الماضية، إلا أن ذلك أدى إلى زيادة قدرة المناعة في الإقتصاد المصري، منوها إلي أن من الأمور الهامة هو استيعاب مصر تجارب ودروس كثيرة خلال السنوات الماضية، بحكم أن الاقتصاد المصرى كان يصنف لفترات طويلة على أنه اقتصاد خدمات.









طارق الشناوي يروي ذكريات بليغ حمدي مع أم كلثوم

قال طارق الشناوى، الناقد الفنى، إن الموسيقي بليغ حمدى كان يعترف بأستاذية الفنان عبد الوهاب، بينما كان يحب فن محمد فوزى، حيث أنه كان يرى أن لديه إضافاته وتطوره على مستوى النغم والإيقاع والفكر.









جودة التعليم: اهتمام غير مسبوق بملف التعليم في مصر

قالت يوهانسن عيد ، رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد إن الاهتمام فى الفترة الأخيرة من القيادة السياسية غير مسبوق فى ملف التعليم .









مؤسسة عالمية تزف بشرى سارة لـ الاقتصاد المصرى... تفاصيل

قال الدكتور عمرو صالح، أستاذ الاقتصاد ومستشار البنك الدولي السابق، إن مصر تمتلك ميزانية مالية جيدة وتدشن مشروعات تنموية عملاقة بالإضافة لقدرة الحكومة على تجنب وصول معدلات العجز المالي مؤشرات خطيرة.









للاستثمار فى البشر.. رئيس الجامعة اليابانية يكشف أهداف تدشينها.. فيديو

قال الدكتور أحمد الجوهرى ، رئيس الجامعة اليابانية ، إن تدشين مشروع الجامعة، بمثابة تجربة انسانية كاملة منذ بدء الفكرة للتخطيط وحتى افتتاحها أمس الأربعاء .









رانيا يحيى: جميع مؤسسات الدولة تعمل لـ صالح المرأة المصرية.. فيديو

قالت الدكتورة رانيا يحيي، عضو المجلس القومي للمرأة، إن كل التقدير لجهود الرئيس عبدالفتاح السيسي، لصالح المرأة المصرية، واهتمامه بكافة التفصيلات الدقيقة لصالح الأسرة المصرية.









مأساة شريف وشيرين.. قصة توأم يبحث عن أسرته منذ 21 عامًا | فيديو

تحدث شريف صلاح شاب يبحث عن أهله، هو وأخته التوأم عن أهلهما بعد 21 عاما، قائلا: "أنا قررت لما لقيت الحياة صعبة جدا عليا أنا واختى أني أدور عليهم".









الأرصاد: تحسن تدريجي في درجات الحرارة مع اقترابنا من فصل الخريف "فيديو"

قال محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إننا نقترب من أجواء الخريف وبالتالى فهناك تحسن فى درجات الحرارة ليلًا أكثر من ساعات النهار.









مبادرة قوائم الانتظار: أولوية الصعيد واهتمام بالتدريب.. فيديو

قال الدكتور محمد مصطفي، المدير التنفيذي لعمليات مبادرة قوائم الإنتظار، إنه في ظل رؤية القيادات السياسية ورؤية 2030 للنهوض بالقطاع الصحي والقضاء على قوائم الانتظار،سنجد أن إجمالي الحالات المسجلة على المنظومة، حوالي 624.650 حالة.



