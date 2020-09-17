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الأرصاد: تحسن تدريجي في درجات الحرارة مع اقترابنا من فصل الخريف "فيديو"

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 09:28 ص
الارصاد
الارصاد
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ريهام فيكتور
قال محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إننا نقترب من أجواء الخريف وبالتالى فهناك تحسن فى درجات الحرارة ليلًا أكثر من ساعات النهار.

وأضاف "شاهين"، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج، صباح البلد، المذاع على فضائية "صدى البلد"، الذى يرأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدي، أنه مازال معنا تكون الشبورة بسبب ارتفاع الرطوبة.

وأشار مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن الشبورة ستبدأ فى الزيادة الأيام المقبلة، مؤكدًا أن الرؤية كانت منخفضة اليوم بسبب إعاقة الشبورة حركة الطرق إلى حد ما خاصة على الطرق الزراعية.

وتابع  مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من نسب إحساسنا بارتفاع درجات الحرارة.
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