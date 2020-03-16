الداخلية: إعادة فتح طريق القاهرة - الاسكندرية الصحراوي بعد اختفاء الشبورة

أعلنت الإدارة العامة للمرور، عن عودة الحركة المرورية على طريق القاهرة - الاسكندرية الصحراوي عقب وضوح الرؤية.





وكانت الادارة قد اغلقت الطريق بسبب الشبورة المائية التي ظهرت في الاتجاه القادم من الاسكندرية حتى الكيلو ٩٠.





قامت الادارة العامة للمرور برئاسة اللواء علاء متولي مدير الادارة العامة للمرور بالتواجد المروري والدفع بسيارات الاغاثة المرورية والأقوال الأمنية والدراجات البخارية والتنسيق مع ادارات المرور علي مستوي الجمهورية الدفع بالخدمات والسيارات والأوناش.







