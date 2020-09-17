تكريم العاملين المحالين للمعاش فى طوخ .. صور

كرم المهندس ايهاب مهدي رمضان رئيس الوحدة المحلية بقرية ترسا بطوخ بمحافظة القليوبية فى حفل أقيم بمكتبة بمقر الوحدة 4 من العاملين لبلوغهم السن القانوني و خروجهم على المعاش.





حيث قام رئيس الوحدة المحلية بإعطائهم شهادات التقدير لجهودهم المبذولة واخلاصهم فى عملهم خلال مدة خدمتهم بالوحدة المحلية.





والمكرمون هم على السيد أبو سريع "عامل" وسلامة سعد مسؤول القسم الفني ومحمد جودة مسؤول السلخانه وسهام عبد الرحمن مسئول العقود والمشتريات.





من ناحية أخرى تابع إيهاب مهدي رمضان رئيس الوحدة المحلية بقرية ترسا أعمال مشروع محطة الصرف الصحي بالقرية كما تابع أعمال النظافة فى قرى ترسا و قرقشندة وكفر الجمال والحسانية.





وأشار رئيس الوحدة الى انه تم رفع تراكمات المخلفات حول المدارس ومداخل القرية مضيفا ان القسم الفنى بالوحدة قام بعمل صيانة دورية لأعمدة الإنارة ليلا والطرق المؤدية بين القرى بعضها البعض.

