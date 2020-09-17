AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

تكريم العاملين المحالين للمعاش فى طوخ .. صور

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 05:12 م
تكريم العاملين بطوخ
تكريم العاملين بطوخ لبلوغهم سن المعاش ..صور
Advertisements
إبراهيم الهوارى
كرم المهندس ايهاب مهدي رمضان رئيس الوحدة المحلية بقرية ترسا بطوخ بمحافظة القليوبية فى حفل أقيم بمكتبة بمقر الوحدة 4 من العاملين لبلوغهم السن القانوني و خروجهم على المعاش.

حيث قام رئيس الوحدة المحلية بإعطائهم شهادات التقدير لجهودهم المبذولة واخلاصهم فى عملهم خلال مدة خدمتهم بالوحدة المحلية.

والمكرمون هم على السيد أبو سريع "عامل" وسلامة سعد مسؤول القسم الفني ومحمد جودة مسؤول السلخانه وسهام عبد الرحمن مسئول العقود والمشتريات.

من ناحية أخرى تابع إيهاب مهدي رمضان رئيس الوحدة المحلية بقرية ترسا أعمال مشروع محطة الصرف الصحي بالقرية كما تابع أعمال النظافة فى قرى ترسا و قرقشندة وكفر الجمال والحسانية.

وأشار رئيس الوحدة الى انه تم رفع تراكمات المخلفات حول المدارس ومداخل القرية مضيفا ان القسم الفنى بالوحدة قام بعمل صيانة دورية لأعمدة الإنارة ليلا والطرق المؤدية بين القرى بعضها البعض.
تكريم العاملين المحالين للمعاش فى طوخ .. صور
تكريم العاملين المحالين للمعاش فى طوخ .. صور
تكريم العاملين المحالين للمعاش فى طوخ .. صور
تكريم العاملين المحالين للمعاش فى طوخ .. صور
تكريم العاملين المحالين للمعاش فى طوخ .. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حملة مكبرة لإزالة اعلانات غير مرخصة وعشوائية في المنوفية

محافظ القليوبية يفتتح ويتفقد 13 مشروعا خدميا بتكلفة 907 ملايين جنيه.. فيديووصور

أبرزها المدارس والمستشفيات ومحطات الصرف الصحي .. محافظ القليوبية يفتتح ويتفقد 13 مشروعا خدميا بتكلفة 907 ملايين جنيه ضمن احتفالات العيد القومي.. فيديو وصور

حصيلة حملات القليوبية.. وقف الأعمال في مباني مخالفة ومصادرة معدات البناء في الخصوص وطوخ

ترشيحاتنا

المخابرات العامة تحرر مصريين مختطفين في ليبيا وتعيدهم لأرض الوطن

الحكومة تكشف معوقات استكمال كوبري السلام الجديد

شاهد| فضيحة ثقيلة تهدد عرش ترامب.. عارضة أزياء تتهمة بالاعتداء الجنسي

أنقرة تعترف رسمياً: مصر لم تنتهك الجرف القاري التركي خلال اتفاقيتها مع اليونان

قطع مياه الشرب غدًا عن 11 منطقة بالجيزة لمدة 15 ساعة

كارتيرون يصل الدوحة لقيادة التعاون السعودي

AdvertisementS

تحقيقات 5 ساعات.. أحمد حسن وزينب: كنا بنسجل ذكريات.. والنيابة تتهمهما بتعريض حياة طفلتهما للخطر والاتجار بالبشر

لن تكمل حياتها بدوني.. شاب يقتل خطيبته بعد أن أبلغته بفسخ الخطوبة.. صور

الحكومة تكشف معوقات استكمال كوبري السلام الجديد

احذر تناول هذا النوع من المشروبات.. يحتوى على مادة مطهرة ويسبب السرطان

ممكن يرجع الزمالك.. شوبير: كارتيرون لن يستكمل عقده مع التعاون السعودي

هكذا خدع كارتيرون إدارة الزمالك.. وافق على قيادة التعاون مقابل 200 ألف دولار شهريًا

الحكومة توافق على قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية لرحلاتها

مقابل 5 ملايين و 100 ألف دولار.. الأهلي ينهي اتفاقه مع أيوب الكعبي

المخابرات العامة تحرر مصريين مختطفين في ليبيا وتعيدهم لأرض الوطن

شاهد| فضيحة ثقيلة تهدد عرش ترامب.. عارضة أزياء تتهمة بالاعتداء الجنسي

كارتيرون يصل الدوحة لقيادة التعاون السعودي

مدرب فرنسي جديد يقترب من تدريب الزمالك.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة حديثة.. النظارات تقلل خطر الإصابة بفيروس كورونا

بإطلالة شبابية.. أصالة بملابس تكشف جمالها على إنستجرام

عقب تحريرهم من جانب المخابرات.. محافظ مطروح يستقبل المصريين الـ6 العائدين من ليبيا |صور