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أخبار العالم

فلسطين ردا على مقترح أمريكي بتعيين دحلان بدلا من أبو مازن: محاولة ابتزاز مصيرها الفشل

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 06:01 م
أبو مازن ومحمد دحلان
أبو مازن ومحمد دحلان
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شيماء مصطفى
ردت الرئاسة الفلسطينية على تصريحات السفير الأمريكي في إسرائيل، ديفيد فريدمان، بشأن التفكير بتعيين القيادي محمد دحلان، بدلا من الرئيس محمود عباس "أبو مازن".

ووفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن سياسة التهديد والضغوط المستمرة ومحاولات الابتزاز الأمريكي للرئيس محمود عباس والقيادة، سيكون مصيرها الفشل.

وأضاف أبو ردينة أن الشعب الفلسطيني هو وحده من يقرر قيادته وفق الأسس الديمقراطية، التي أرستها منظمة التحرير الفلسطينية في الحياة السياسية الفلسطينية.

ولفت إلى أن التهديد والوعيد وسياسة الابتزاز الرخيصة التي يحاول سفير أمريكا لدى إسرائيل ديفيد فريدمان لن تجدي نفعا للضغط على قيادة الفلسطينيين.

وأوضح أن "الشعب الفلسطيني هو الذي سيرسم خارطته، ويختار قيادته التي تحافظ على حقوقه الوطنية وثوابته التي لن نحيد عنها".

وكان فريدمان قد صرح بأن الولايات المتحدة الأمريكية، تدرس استبدال القيادة الفلسطينية، بالقيادي السابق بحركة فتح، محمد دحلان.
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