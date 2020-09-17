تعيينات جديدة بجامعة عين شمس.. تعرف عليها

اصدر الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس قرارا بتعيين أ.د محمد أحمد محمد شاهين وكيلا لكلية التجارة لشئون التعليم والطلاب وذلك اعتبارا من 16/9/2020 ولمدة ثلاث سنوات.

وقرر محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس قرار بتعيين ا.د. مى حلمى عبد الجواد وكيلًا لكلية البنات لشئون التعليم والطلاب ولمدة ثلاث سنوات

وأصدر الدكتور أسامه منصور وكيل كلية الطب بجامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث قرارًا بتعيين أ.د. ريم الكباريتي الأستاذ بقسم التخدير و الرعاية المركزة وعلاج الألم بالكلية ، رئيسًا للمجلس العلمي للشهادة البينية لماجستير التغذية الإكلينيكية لمدة ثلاث سنوات.



