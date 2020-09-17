بشعر مجعد.. دانا حمدان بإطلالة جريئة على انستجرام









وظهرت دانا بإطلالة جريئة بتوب اللون الأسود مكشوف الصدر ونسقت تسريحة شعر مجعد من الكيرلي علي شعرها القصير واعتمدت على مكياج هادئ ولكنها غيرت ملامحها بتسريحة شعرها.





أما علي الناحية الجمالية أظهرت أظافرها والتي وضعت بها طلاء أظافر باللون الأحمر والتقطت الصورة وهي تستند بظهرها علي سور البلكونة.





وكتبت دانا علي الصورة " wear" وانهالت عليها تعليقات مجرد نشرها الصورة وكانت أبرزها "ال حمدان وجمالهم " وآخرون "السيشن عالمي".

نشرت الفنانة دانا حمدان علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام صورة لها جديدة.