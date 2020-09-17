اتخانقنا وسبنا بعض| أحمد العوضي يكشف سر تأخر إعلان زواجه من ياسمين عبد العزيز

كشف الفنان أحمد العوضي ، تفاصيل زواجه من الفنانة ياسمين عبد العزيز.





وقال أحمد العوضي في حواره مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم" المذاع على قناة " سي بي سي"، :" علاقة ارتباطي بـ ياسمين طبيعية وبدات بتعارف ثم إعجاب وقرار ارتباط وزواج ".

وتابع أحمد العوضي :" علاقتي بـ ياسمين عبد العزيز زي أي اتنين، ولم نعلن في البداية على الارتباط لأنني لم أضمن استمرار العلاقة".





وأكمل احمد العوضي:" زعلنا واتخانقنا وسبنا بعض ورجعنا تاني لبعض ومحدش يعرف أي حاجة ".

ولفت أحمد العوضي:" احنا متجوزين من قبل الإعلان عن الزواج، وكنا متزوجين قبل حتى انتشار صور عيد ميلاد ياسمين عبد العزيز ".