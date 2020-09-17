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اتخانقنا وسبنا بعض| أحمد العوضي يكشف سر تأخر إعلان زواجه من ياسمين عبد العزيز

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 10:32 م
احمد العوضي
احمد العوضي
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هاني حسين
كشف الفنان أحمد العوضي، تفاصيل  زواجه من الفنانة ياسمين عبد العزيز.

وقال أحمد العوضي في حواره مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم" المذاع على قناة " سي بي سي"، :"  علاقة ارتباطي بـ ياسمين  طبيعية وبدات بتعارف ثم إعجاب وقرار ارتباط وزواج  ".
 
 وتابع أحمد العوضي :" علاقتي بـ ياسمين عبد العزيز زي أي اتنين، ولم نعلن في البداية على الارتباط لأنني لم أضمن استمرار العلاقة".

 وأكمل احمد العوضي:"  زعلنا واتخانقنا وسبنا بعض ورجعنا تاني لبعض ومحدش يعرف أي حاجة ".
 
 ولفت أحمد العوضي:"  احنا متجوزين من قبل الإعلان عن الزواج، وكنا متزوجين قبل حتى  انتشار صور عيد ميلاد ياسمين عبد العزيز ".
 
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