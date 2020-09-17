تظاهرات في إسرائيل ضد إغلاق البلاد بسبب كورونا.. صور

شهدت إسرائيل، اليوم الخميس، تظاهرات ضد إجراءات الحكومة الإسرائيلية لإغلاق البلاد، على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد19".









وردد المتظاهرون هتافات ضد الإجراءات الحكومية، وإغلاق البلاد للمرة الثانية، مع تفشي فيروس كورونا المستجد.









وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، أمس الأربعاء، تسجيل 5,523 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، بعد إجراء 57,165 اختبارًا، الثلاثاء، وبهذا ترتفع حصيلة الإصابات في البلاد إلى 166,794 إصابة، مشيرةً إلى أن عدد المرضى النشطين (الفعليين) هو 42,862 مصابًا.





وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن من بين الإصابات هناك 535 حالة خطيرة منها 138 شخصًا يستعين بأجهزة التنفس الاصطناعي، مشيرةً إلى أن 213 شخصًا حالتهم متوسطة، بينما تماثل 122,785 شخصا للشفاء.







