بصورة أبيض وأسود.. شاهد أحدث ظهور لـ أحمد مجدي

وظهر احمد مجدي بإطلالة كاجوال بتقنية الابيض والاسود يرتدي تيشيرت انيق نال اعجاب متابعيه وانهالت عليه التعليقات.



وشارك أحمد مجدي في مسلسل "فرصة تانية" بجانب ياسمين صبرى، نخبة كبيرة من نجوم الفن منهم دياب، أيتن عامر، هبة مجدى، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوي، محمد جمعة.

