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فن

بصورة أبيض وأسود.. شاهد أحدث ظهور لـ أحمد مجدي

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 12:28 ص
احمد مجدي
احمد مجدي
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محمد بدران

شارك الفنان أحمد مجدى جمهوره بصورة جديدة له من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعى إنستجرام .

وظهر احمد مجدي بإطلالة كاجوال بتقنية الابيض والاسود يرتدي تيشيرت انيق نال اعجاب متابعيه وانهالت عليه التعليقات.

وشارك أحمد مجدي في  مسلسل "فرصة تانية" بجانب ياسمين صبرى، نخبة كبيرة من نجوم الفن منهم دياب، أيتن عامر، هبة مجدى، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوي، محمد جمعة.

وتدور أحداث المسلسل في إطار رومانسى اجتماعى حول كيفية استغلال الإنسان للفرصة الثانية.

مسلسل فرصة تانية من إخراج مرقس عادل وتأليف مصطفى جمال هاشم، ومعالجة درامية محمد سيد بشير، وإنتاج تامر مرسي.

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🌒 Photo by: @7manss

A post shared by Ahmed Magdy (@ahmedmagdy.official) on

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