AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

إيران: لا يهمنا من يفوز في الانتخابات الأمريكية

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 09:45 ص
علم إيران
علم إيران
Advertisements
أحمد محرم
قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، إن بلاده غير مهتمة بسير الانتخابات الرئاسية الأمريكية ونتائجها وهوية الشخص الذي سيحكم البيت الأبيض.

وبحسب قناة "روسيا اليوم"، أشار ربيعي، خلال اجتماع بمنتخبي الأحزاب والناشطين السياسيين بمحافظة أصفهان وسط إيران، إلى أن بلاده تواجه "ضغوطا وحربا اقتصادية شعواء من قبل الأعداء".

وأضاف ربيعي: "نواجه عدوا غادرا يمارس الظلم مع العالم كله ولكنه يركز أكثر على إيران، ويمارس الضغط على الشعب بذريعة الضغط على الحكومة".

وشدد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية على ضرورة "إجراء انتخابات رئاسية قوية في العام القادم"، معتبرا أنه "كلما كانت الديمقراطية ضعيفة ازدادت الضغوط الخارجية، وبالعكس كلما كانت المشاركة أكبر فستقل الضغوط الخارجية".

وأردف: "ليس مهما من ترشحه الانتخابات الأمريكية ليصل إلى البيت الورقي (البيت الأبيض)، فبالديمقراطية القوية يمكن الصمود أمام العدو".

وتتبع إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، منذ توليه السلطة عام 2017، حملة "الضغوط القصوى" على إيران، تشمل فرض عقوبات اقتصادية قاسية، بحجة أنها "أكبر داعم دولي للإرهاب في الشرق الأوسط".

ويخوض ترامب منافسة شرسة مع منافسه الديمقراطي، نائب الرئيس الأمريكي السابق، جو بايدن، في السباق الانتخابي الذي سينتهي يوم 3 نوفمبر في الوقت الذي تعيش فيه الولايات المتحدة مشاكل داخلية كبيرة بسبب جائحة فيروس كورونا والأزمة الاقتصادية والارتفاع الحاد لمستوى البطالة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رسميًا.. البنتاجون يعلن خفض عدد القوات الأمريكية في العراق

ترشيحاتنا

الري: الفيضان كان مبشرا هذا العام السنة .. فيديو

30 ألف دينار فدية .. عائد من ليبيا يروي أصعب موقف فى حياته.. فيديو

تقارير استخباراتية: أمريكا عقدت صفقات مع زعيم داعش الجديد في 2008

موجة كورونا شديدة.. إسرائيل تسجل 176933 إصابة وتبدأ الإغلاق التام

بعد ظهوره مع منى الشاذلي .. الجمهور يبحث عن أحمد العوضي

ارتفاع في أسعار فئات السيارة هيونداي أكسنت RB موديل 2021 الجديدة

AdvertisementS

اشتري آيفون 7 بسعر 2550 جنيهًا فقط.. عرض الجمعة

عاوزة ولادي قبل ما يبيعهم أعضاء .. سيدة تستغيث بعد خطف أطفالها بسوهاج

بعد كشف العوضي سبب طلبها الطلاق.. الجمهور يطارد ياسمين عبد العزيز

أخبار الرياضة: التعاون السعودي يكشف سر تعثر ضم ساسي وبن شرقي.. الأهلي يقترب من حسم صفقات جديدة

البنك المركزي: إصدار نقود بلاستيكية لفئة الـ 10 والـ 20 جنيها .. فيديو

قبل أيام من حفل الزفاف.. عروس تلغي عرسها بسبب طلب غريب من عريسها وأهله

السلطات الأردنية تفرض غرامات باهظة والسجن لمخالفي إجراءات مكافحة كورونا

حكاية طمع قتلت الثرية الإماراتية بالطالبية.. أغدقت على البواب فحلم بالثراء من سرقتها فاستعان بشقيقته وصديقه لقتلها

أحمد العوضي: ياسمين عبد العزيز كانت عايزة تتطلق بسبب كبدة نية وهي أكبر مني بـ 6 سنوات .. وأحلى تكريم ليا لما الرئيس قال «الله المستعان»

موجة كورونا شديدة.. إسرائيل تسجل 176933 إصابة وتبدأ الإغلاق التام

لأول مرة..دولة عربية ترصد إصابة كلب بــ كورونا

البيت الأبيض: 5 دول جديدة تدرس إبرام اتفاقيات سلام مع إسرائيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها الترند.. 15 صورة تكشف عن إطلالات ياسمين عبد العزيز

شاهد سيارة تسلا تعرض صاحبها للمحاكمة.. والطيار الآلي كاد يقتله| صور

بفستان غير تقليدي.. هايدي موسى تستعرض جمالها على انستجرام