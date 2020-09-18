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اقتصاد

بيع ١٣ محلًا تجاريًا وصيدلية بمدينة ٦ أكتوبر الجديدة بـ29 مليون جنيه

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 10:48 ص
صدى البلد
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امنة عبدالعظيم
قال المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر الجديدة، إنه تم بيع ١٣ محلًا تجاريًا بأنشطة مختلفة وصيدلية بقطاع د بمنطقة الـ٨٠٠ فدان بالمدينة، وذلك في الجلسة الأولى للمزاد العلني، مشيرًا إلى أن القيمة البيعية للمحال والصيدلية بلغت نحو  ٢٩ مليونا و ١٧٤ ألف جنيه.

وأوضح المهندس عادل النجار، أن سعر بيع المتر المربع للمحال التجارية تراوح بين ٥٨ ألف جنيه و١٤٠ ألف جنيه، بينما بلغ سعر بيع المتر للصيدلية ١١٨٥٠٠ جنيه.

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه تم طرح المحال المباعة بأنشطة ( سوبر ماركت - مكتبة - خضروات وفاكهة - عطارة - حدايد وبويات - صيانة محمول – ألبان - حلاق - دراي كلين - لحوم ودواجن -أدوات صحية - أدوات وأجهزة منزلية - صيدلية ) لتلبية احتياجات سكان المدينة، مضيفًا أنه حضر جلسة المزاد ممثلو الجهات المختصة لتحقيق مبدأ الشفافية بين المزايدين.

وأضاف رئيس الجهاز، أنه تم الإعلان عن عقد ٥ مزادات لأسواق تجارية ووحدات إدارية سيتم بيعها خلال الـ٣ أشهر القادمة بالمنطقة السادسة ابني بيتك، وجارٍ الإعداد للإعلان عن المزاد السادس والخاص بالسوق التجارية بقطاع" د "خلال شهر من الآن.

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