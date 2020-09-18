الأوقاف: توزيع 18 طن لحوم أضاحي على 5 محافظات.. غدا

قالت وزارة الأوقاف، إنه من المقرر غدًا السبت 19 / 9 / 2020م توزيع 18 طن من لحوم الأضاحي على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظات : (أسيوط – سوهاج – قنا –الإسماعيلية - الشرقية) ، بواقع (4) طن لكل من محافظة (أسيوط – سوهاج – قنا) ، و (3) طن لمحافظتي (الإسماعيلية - الشرقية) . وذلك للأسبوع السابع على التوالي.





وأضافت أنه بهذا يصل إجمالي ما تم توزيعه من لحوم الأضاحي حتى تاريخه 685 ألف كيلو من اللحوم بمحافظات (القاهرة – الإسكندرية – الجيزة – الفيوم – بني سويف– الغربية –القليوبية – المنيا – أسيوط – سوهاج– الدقهلية – كفر الشيخ -الإسماعيلية – الوادي الجديد – بورسعيد – الشرقية – المنوفية – جنوب سيناء – شمال سيناء – قنا – البحر الأحمر – مطروح – دمياط – أسوان – السويس – الأقصر-البحيرة).





وأكدت على غرفة العمليات بالوزارة على عدة أمور ، أهمها: التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، وأننا جميعًا في خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله في أن اختصنا بخدمتهم.





كما أكدت على عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.

وسيتم التوزيع تباعًا والإعلان الرسمي عن ذلك على موقع الوزارة.