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رياضة

بسبب رصاصة مجهولة.. وفاة محمد عطوي لاعب منتخب لبنان

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 12:12 م
محمد عطوي
محمد عطوي
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محمد السعيد
أعلن نادي الأنصار اللبناني وفاة لاعبه السابق محمد عطوي، داخل إحدى مستشفيات بيروت عن عمر يناهز 32 عاما.

كان محمد عطاوي أصيب بطلقة مجهولة المصدر، في أحدى شوارع بيروت، منذ 3 أسابيع،  وتم نقله إلى العناية المركزة بإحدى مستشفيات العامة اللبنانية.

وكتب نادي الأنصار اللبناني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي " تويتر":" وفاة محمد عطوي لاعبنا السابق، نتقدم بالتعازي إلى عائلته".

وأعلنت عائلة محمد عطوي أنها ستتابع تحقيقات السلطات اللبنانية من أجل معرفة مصدر الرصاصة، حسبما أشارت تقارير صحفية.

ولعب محمد عطوي في صفوف منتخب لبنان بجميع فئاته السنية.
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