وفاة جدة يارا نعوم

أعلنت يارا نعوم ملكة جمال مصر سابقا و زوجة لاعب كرة القدم عماد متعب، عن وفاة جدتها ، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك.









وكتبت:" ان العين لتدمع وان القلب ليحزن ولا نقول الا ما يرضي الله .. إنا لله و إنا اليه راجعون."

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وتابعت:" توفيت الى رحمة الله (نانا) جدتي الحبيبة. فضلا و ليس امرآ ،قرأة الفاتحة و الدعاء لها بالرحمة و المغفرة و الفردوس الأعلى من الجنة ... اللهمّ أبدلها دارًا خيرًا من دارها ، وأهلًا خيرًا من أهلها، وأدخلها الجنّة، وأعذها من عذاب القبر، ومن عذاب النّار. اللهمّ عاملها بما أنت أهله، ولا تعاملها بما هي أهله. اللهمّ اجزها عن الإحسان إحسانًا، وعن الإساءة عفوًا وغفرانًا. اللهمّ إن كانت محسنه فزدها من حسناتها، وإن كان مسيئاه فتجاوز عن سيّئاتها. اللهمّ أدخلها الجنّة من غير مناقشة حساب، ولا سابقة عذاب. اللهمّ آنسها في وحدتها، وفي وحشتها، وفي غربتها. اللهمّ أنزلها منزلًا مباركًا، وأنت خير المنزلين. اللهمّ أنزلها منازل الصدّيقين، والشّهداء، والصّالحين، وحسُن أولئك رفيقًا. اللهمّ اجعل قبرها روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار. اللهمّ افسح لها في قبرها مدّ بصرها، وافرش قبرها من فراش الجنّة. اللهمّ أعذها من عذاب القبر، وجفاف ِالأرض عن جنبيها. اللهمّ املأ قبرها بالرّضا، والنّور، والفسحة، والسّرور. اللهمّ إنّها في ذمّتك وحبل جوارك، فقِهِا فتنة القبر، وعذاب النّار، وأنت أهل الوفاء والحقّ، فاغفر لها وارحمها، إنّك أنت الغفور الرّحيم. اللهمّ إنّها عبدك و بنت عبدك، خرجت من الدّنيا، وسعتها، ومحبوبها، وأحبّائها فيها، إلى ظلمة القبر، وما هو لاقيها.اللهمّ إنّها كانت تشهد أنّك لا إله إلّا أنت، وأنّ محمّدًا عبدك ورسولك، وأنت أعلم بها . اللهمّ إنّا نتوسّل بك إليك، ونقسم بك عليك أن ترحمها ولا تعذّبها ، وأن تثبّتها عند السّؤال. اللهمّ إنّها نَزَلت بك وأنت خير منزولٍ به، وأصبحت فقيرة إلى رحمتك، وأنت غنيٌّ عن عذابها. اللهمّ آتها برحمتك ورضاك، وقهِا فتنة القبر وعذابه، وآتها برحمتك الأمن من عذابك حتّى تبعثها إلى جنّتك يا أرحم الرّاحمين. اللهمّ انقلها من مواطن الدّود، وضيق اللّحود، إلى جنّات الخلود. اللهمّ احمها تحت الأرض، واسترها يوم العرض، ولا تخزها يوم يبعثون "يوم لا ينفع مالٌ ولا بنون إلّا من أتى الله بقلبٍ سليم". اللهمّ يمّن كتابها، ويسّر حسابها، وثقّل بالحسنات ميزانها، وثبّت على الصّراط أقدامها، وأسكنها في أعلى الجنّات، بجوار حبيبك ومصطفاك صلّى الله عليه وسلّم. اللهمّ أمّنها من فزع يوم القيامة، ومن هول يوم القيامة، واجعل نفسها آمنةً مطمئنّةً، ولقّنها حجّتها. اللهمّ اجعا في بطن القبر مطمئنّة، وعند قيام الأشهاد آمنةً، وبجود رضوانك واثقةً، وإلى أعلى درجاتك سابةً ،اللهم اجعل عن يمينها نورًا، حتّى تبعثها آمنةً مطمئنّةً في نورٍ من نورك. اللهمّ انظر إليها نظرة رضا، فإنّ من تنظُر إليه نظرة رضًا لا تعذّبه أبدًا. اللهمّ أسكنها فسيح الجنان، واغفر لها يا رحمن، وارحمها يا رحيم، وتجاوز عمّا تعلم يا عليم. اللهمّ اعف عنها، فإنّك القائل "ويعفو عن كثير". اللهمّ إنّها جاءت ببابك، وأناخت بجنابك، فَجُد عليها بعفوك، وإكرامك، وجود إحسانك. اللهمّ إنّ رحمتك وسعت كلّ شيء، فارحمها رحمةً تطمئنّ بها نفسه، وتقرّ بها عينها. اللهمّ احشرها مع المتّقين إلى الرّحمن وفدًا. اللهمّ احشرها مع أصحاب اليمين، واجعل تحيّتها سلامٌ لك من أصحاب اليمين. اللهمّ بشّرها بقولك "كلوا واشربوا هنيئًا بما أسلفتم في الأيّام الخالية". اللهمّ اجعلها من الّذين سعدوا في الجنّة، خالدين فيها ما دامت السّماوات والأرض.

اللهمّ لا نزكّيها عليك، ولكنّا نحسبها أنّها آمنت وعملت صالحًا، فاجعل لها جنّتين ذواتي أفنان، بحقّ قولك: "ولمن خاف مقام ربّه جنّتان".

اللهمّ شفّع فيها نبيّنا ومصطفاك، واحشرها تحت لوائه، واسقها من يده الشّريفة شربةً هنيئةً لا تظمأ بعدها أبدًا.

اللهمّ إنّها صبرت على البلاء فلم تجزع، فامنحها درجة الصّابرين، الذين يوفّون أجورهم بغير حساب، فإنّك القائل "إنّما يوفّى الصّابرون أجرهم بغير حساب".

اللهمّ إنّها كانت مُصلّيه لك، فثبّتها على الصّراط يوم تزلّ الأقدام.

اللهمّ إنّها كانت صائمةً لك، فأدخلها الجنّة من باب الريّان.

اللهمّ إنّها كانت لكتابك تاليةً وسامعةً، فشفّع فيها القرآن، وارحمها من النّيران، واجعلها يا رحمن ترتقي في الجنّة إلى آخر آية قرأتها أو سمعتها، وآخر حرفٍ تلوته.

اللهمّ ارزقها بكلّ حرفٍ في القرآن حلاوةً، وبكلّ كلمة كرامةً، وبكلّ اّية سعادةً، وبكلّ سورة سلامةً، وبكل جُزءٍ جزاءً.

اللهمّ ارحمها فإنّه كانت مسلمةً، واغفر لها فإنّها كانت مؤمنةً، وأدخلها الجنّة فإنّها كانت بنبيّك مصدّقةً، وسامحها فإنّها كانت لكتابك مرتّلًا. اللَّهُمَّ شفع فيها نبيّنا ومصطفاك، واحشرها تحت لوائه، واسقها من يده الشّريفة شربةً هنيئةً لا تظمأ بعدها أبدًا.

‎اللهمّ إنّها ماتت وهي تشهد لك بالوحدانيّة، ولرسولك بالشّهادة، فاغفر لها إنّك أنت الغفّار.

اللهمّ لا تحرمنا أجرها، ولا تفتنّا بعدها، واغفر لنا ولها، واجمعنا معها في جنّات النّعيم يا ربّ العالمين. ا

للهمّ أنزل على أهلها الصّبر والسّلوان، وارضهم بقضائك. اللهمّ ثبّتهم على القول الثّابت في الحياة الدّنيا، وفي الآخرة، ويوم يقوم الأشهاد."