قبل ما تشتري.. اعرف مميزات وعيوب هيونداي i10





سيارة هيونداي i10 ، هي من أفضل السيارات صغيرة الحجم وتم تصحيح الكثير من عيوبها في النماذج الحالية وفي هذا التقرير نبرز أهم ومميزات عيوب هيونداي i10 قبل أن تفكر في الشراء





تتميز سيارة هيونداي i10 بالقفل المركزي ، والنوافذ الامامية الكهربائية ، وهي المعيار الأساسي في جيمع الإصدرات وهذا يتوقف على مستوى القطع الذي تختاره





سيارة هيونداي i10 ممتعة جدا في القيادة ـ وذات قبضة محكمة فهي متوازن بشكل جيد ، كما انه التوجيه خفيف مما يسهل التنقل والوقوف في الاماكن الضيقة





تتمتع السيارة بمحركي بنزين سعة 1.0 لتر و3 ن 4 إسطوانات ‘ فهما ليس أقوى محركين ويمكنك التحكم بهما على الإطلاق ولكن الجانب الإيجابي هو أن ارقام الاستهلاك الرسمية للبنزين البالغة 60.1 و 57.6 ميلا في الجالون ستعني قلة زياراتك إلى محطة تعبئة الوقود









ومن عيوب سيارة هيونداي i10 يوجد بها حواف حادة حلو المقاعد ، ومساحة المقاعد الخلفية صغيرة على عكس معظم السيارات الاخرى لتكون المساحةا لمخصصة لركاب المقاعد الخلفية أعلى من قيمتها المطلقة ، لذلك فإن المقاعد الخلفية لاتكفي لجلوس 3 أشخاص .







