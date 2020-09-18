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برلمان

برلماني يشيد بطرح 125 ألف وحدة إسكان اجتماعي ومتوسط

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 03:27 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريدة محمد
أكد النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب ان الرئيس عبد الفتاح السيسى كان صريحا وواضحا عندما أكد أمام الشعب المصرى ان كل من يريد وحدة سكنية سوف يحصل عليها.

أشار إلى هذه التصريحات أصبحت واقعا عمليا بعد نجاح حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بصفة عامة ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بقيادة الدكتور عاصم الجزار وزير  الإسكان والمرافق بصفة خاصة فى تنفيذ التكليفات الرئاسية وتشييد الملايين من الوحدات السكنية على مستوى الجمهورية وتتناسب مع القدرات المالية لجميع الشرائح بالمجتمع بما فيها أهالينا من الفقراء والبسطاء الذين ولاول مرة فى تاريخ مصر لا يحصلون على وحدات سكنية بالمجان ولكن الدولة وصندوق تحيا مصر ومؤسسات المجتمع المدنى يشاركون فى تأثيث وتوفير كل ماتحتاجه هذه الوحدات من فرش ومعدات وأجهزة كهربائية وغيرها.

ووجه " إسماعيل " فى بيان له اصدره اليوم تحية قلبية لمجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بعد موافقته على طرح 125 ألف وحدة سكنية (100 ألف وحدة إسكان اجتماعى – 25 ألف وحدة إسكان متوسط)، كمرحلة أولى ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى لتوفير وحدة سكنية لكل مواطن وأنه سيتم العرض على مجلس الوزراء لاعتماد أسعار البيع وحدود الدخل بالنسبة لوحدات الإسكان الاجتماعى، والإسكان المتوسط، موضحة أن وحدات الإسكان الاجتماعى المقرر طرحها موزعة على عدد من المدن في القاهرة الكبرى ومعظم المحافظات.

وأشاد النائب محمد اسماعيل بموافقة الدولة على طرح 3869 وحدة بالإسكان الاجتماعى بمساحة 75 م2 (غرفتين وصالة)، بنظام التمويل العقارى لمحدودى الدخل، بالمناطق التالية: السماكين بمحافظة الإسماعيلية، ومشتول السوق بمحافظة الشرقية، وبنى مزار بمحافظة المنيا، و(المراغة – المنشأة – جهينة – طما – طهطا – مدينة أخميم الجديدة) بمحافظة سوهاج، ومدينة قنا الجديدة بمحافظة قنا اضافة الى تنفيذ 3 مسطحات محال بالغردقة وحضانة + مسطح محال بمرسى علم وحضانة، لخدمة المستفيدين من الوحدات السكنية بالمرحلة الثانية للإسكان الاجتماعى.
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