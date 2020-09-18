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فن

الموج عالي.. حكيم يشارك متابعيه صورة من الإجازة الصيفية

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 05:28 م
حكيم
حكيم
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محمد بدران


شارك المطرب  حكيم ، متابعيه وجمهوره صورة جديدة له، عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهر  حكيم  في البحر مرتديا شورت وقبعة وقميصا أبيض، أثناء قضاء الإجازة الصيفية، وعلق: "الموج عالي عليه مساء الورد على اجمل ناس" حيث نالت الصورة إعجاب متابعيه.


وطرح الفنان حكيم أحدث أغنياته التي تحمل اسم "صحاب أونطة"  عبر قناته على YouTube وحقق حكيم 755,382 مشاهدة فى أقل من 24 ساعة.


واحتلت الأغنية التريند رقم 3 بعد ساعات من طرحها عبر القناة الرسمية على موقع "يوتيوب".


تقول كلمات الأغنية: "انا قلبي شال من اقرب ناس كنت بقول انها مني .. ف الاساس على ضحكتي حاسدني .. لو هتسأل عنهم هقول .. مكنوش صحابي .. صحابي دول صحاب اونطة".


صحاب اونطه" لـ حكيم  كلمات : محمد الفنان، وألحان :محمد الفنان، وتوزيع: ديزل، ومكساج : م أحمد جوده، وميكس: اسامة طارق، وماستر: م امير محروس، ومنتج فنى: فايز عزيز.


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