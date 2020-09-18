ترحيل اليوتيوبر أحمد وزينب إلى قسم البساتين لإنهاء إجراءات إخلاء سبيلهما

رحلت الأجهزة الامنية بمديرية أمن القاهرة، كلا من اليوتيوبر احمد حسن وزوجته زينب إلى قسم شرطة البساتين، عقب صدور قرار بإخلاء سبيلهما بكفالة مالية فى واقعة ترويع ابنتهما وتعريضها للخطر واستغلالها اقتصاديا، وذلك لإنهاء إجراءات إخلاء السبيل.





ومن المقرر ان يسدد المتهمان مبلغا ماليا وقدره 40 ألف جنيه ككفالة مالية لإخلاء سبيلهما، تمهيدا لخروجهما.





وكان قد أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بإخلاء سبيل المتهمين ”أحمد وزينب“ إذا سددا ضمانًا ماليا، وتكليف المجلس القومي للطفولة والأمومة باستمرار متابعة حالة ابنتهما.





وكانت النيابة العامة قد استكملت استجواب المتهمين، واللذان أبديا خلال الاستجواب تعهدهما بحسن رعاية ابنتهما وندمهما على ما ارتكباه في حقها، وعدم تكرارهما هذا الفعل مستقبلًا، طالبين إخلاء سبيلهما لصغر سن ابنتهما المجني عليها وولايتهما عليها.



