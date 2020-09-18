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مرأة

بـ الأسود الكاجوال .. ملك زاهر بإطلالة تكشف عن جمالها رفقة شقيقتها

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 09:47 م
ملك زاهر
ملك زاهر
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نهى هجرس
نشرت الفنانة ملك أحمد زاهر، صورة جديدة لها رفقة شقيقتها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة كاجوال جذابة.

وظهرت بها ملك زاهر، ببنطال جذاب من الجينز باللون الأزرق، ومرتديا معه قميص بسيط باللون الأسود، وانتعلت حذاء رياضي بسيط باللون الأحمر.


ومن الناحية الجمالية، اعتمدت على جمال بشرتها الطبيعي، ووضعت لمسات رقيقة من أحمر الشفاه باللون البينك الناعم.

كما تركت شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة بسيطة وناعمة تتناسب مع ظهورها.
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بحبك 💙🌍 @malak.zaherofficial @malak.zaherofficial . . تابعوا الاعلامية ميرا كمال شغلها حلو اوي ❤️👇 👇👇 ‎‏@mirakamal262 @mirakamal262 @mirakamal262 @mirakamal262 @mirakamal262 @mirakamal262 @mirakamal262 @mirakamal262 .اكتر حد هيعمل قلوب ورا بعض هيعملوا شير ❤️ . ‎#سك_علي_اخواتك #سعاده #هنا_الزاهد #بوي_باند #دنيا_سمير_غانم #ايمي_سمير_غانم #مصطفي_خاطر #علي_ربيع #حمدي_المرغني #mosalah #محمد_صلاح #مي_عزالدين #محمد_انور #محمد_عبدالرحمن #محمد_رمضان #الاسطورة #يوسف_الشريف #العالمي #نسر_الصعيد #احمد_فهمي #كريم_فهمي #سهر_الصايغ #ياسمين_صبري #مسرح_مصر #فاشون #رحيم #افريقيا_يا_اهلي #جمهوريه_الاهلي #ثقه_في_الله_نجاح #السعودية

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