بـ الأسود الكاجوال .. ملك زاهر بإطلالة تكشف عن جمالها رفقة شقيقتها

نشرت الفنانة ملك أحمد زاهر، صورة جديدة لها رفقة شقيقتها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة كاجوال جذابة.
وظهرت بها ملك زاهر، ببنطال جذاب من الجينز باللون الأزرق، ومرتديا معه قميص بسيط باللون الأسود، وانتعلت حذاء رياضي بسيط باللون الأحمر.
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ومن الناحية الجمالية، اعتمدت على جمال بشرتها الطبيعي، ووضعت لمسات رقيقة من أحمر الشفاه باللون البينك الناعم.
كما تركت شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة بسيطة وناعمة تتناسب مع ظهورها.
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