بـ الأسود الكاجوال .. ملك زاهر بإطلالة تكشف عن جمالها رفقة شقيقتها





وظهرت بها ملك زاهر ، ببنطال جذاب من الجينز باللون الأزرق، ومرتديا معه قميص بسيط باللون الأسود، وانتعلت حذاء رياضي بسيط باللون الأحمر.









ومن الناحية الجمالية، اعتمدت على جمال بشرتها الطبيعي، ووضعت لمسات رقيقة من أحمر الشفاه باللون البينك الناعم.





كما تركت شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة بسيطة وناعمة تتناسب مع ظهورها.