ملك أحمد زاهر تهنئ والدها بفيلم زنزانة 7

هنأت ملك أحمد زاهر والدها على طرح البرمودا الرسمي لفيلم زنزانة 7 والذي من المقرر طرحه قريبا بدور العرض.





ونشرت ملك زاهر برموا الفيلم وعلقت عليها قائلة "زنزانة 7 بجميع دور العرض 16/9 إن شاء الله يكسر الدنيا مبروك يا روح قلبي".





فيلم زنزانة 7 كان يحمل اسم "المحترف" قبل تغييره وهو من بطولة أحمد زاهر ونضال الشافعي و منة فضالي وعبير صبري وتامر أمين، تأليف حسام موسى، إخراج إبرام نشأت.







