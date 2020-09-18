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الصحة: خصصنا 60 ألف طبيب وممرض وزائر صحي للمدارس في العام المقبل

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 09:36 م
حسام حسني
حسام حسني
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عادل نصار
قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إن الوزارة عملت على تقليل كثافة الطلاب في الدروس، خلال العام الدراسي المقبل؛ لتقليل فرص الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد.

وأضاف، خلال حواره مع الإعلامي معتز الدمرداش، مقدم برنامج "90 دقيقة"، عبر شاشة "المحور": "خصصنا 60 ألف طبيب وممرض وممرضة وزائر صحي لكل مدارس مصر؛ لتسهيل الكشف، ومتابعة الحالات، وجرى وضع قواعد صحية سهلة للغاية للطلاب؛ لكي يستطيعوا التعامل مع فيروس كورونا المستجد". 

وأشار إلى أنه لا يوجد أحد يستطيع التنبؤ بموعد انتهاء الأزمة، مشيرًا إلى أن الوزارة تحرص على السلامة النفسية للطفل؛ لأنها مهمة، كالصحة البدنية، وبالتالي فإن عودة المدارس واجبة، لكن بشروط. 

وأردف: "نحافظ على صحة الطلاب ومستواهم التعليمي، حيث سيحضر ثلث الطلاب فقط إلى المدارس، وسيغيب الثلثين الآخرين، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية لحماية الأطفال، وصحتهم النفسية والعضوية مسؤولية مصر، لأنهم مستقبلها".
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