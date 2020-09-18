رسميا .. الأهلي بطلًا للدوري المصري للمرة 42 في تاريخه

توج الأهلي بطلا رسميا للدوري المصري الممتاز، موسم (2019-2020)، للمرة الـ42 في تاريخه، اليوم الجمعة.





وجاء تتويج الأهلي، بعد خسارة غريمه الزمالك أمام أسوان (1-0)، في استاد القاهرة، بافتتاح الجولة الـ28.





ويتصدر المارد الأحمر ترتيب المسابقة، برصيد 72 نقطة، بينما يحتل الزمالك المركز الثاني، برصيد 55 نقطة، علما بأن الأخير سيُخصم منه 3 نقاط، عقب نهاية الموسم، ليصبح الفارق 20 نقطة.





ويتبقى للزمالك 6 مباريات وهو ما يعني تبخر آماله في المنافسة على لقب الدوري المصري وتتويج الأهلي باللقب للمرة 42 في تاريخه.



