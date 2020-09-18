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برلمان

أبو العينين ينفي شائعة استقالته من حزب مستقبل وطن ويطالب الجميع بتحري الدقة.. ويؤكد: أنا في خدمة بلدي وأهالي دائرتي

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 11:33 م
النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين عضو مجلس النواب
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نفى النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب مستقبل وطن للشئون البرلمانية ما تردد من خلال وسائل التواصل الاجتماعي عن استقالته من حزب مستقبل وطن، مستنكرا تداول أخبار كاذبة في هذا الشأن لا تمت للحقيقة بصلة واصفا إياها بالشائعة.

وقال النائب محمد أبو العينين، على صفحته الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إنه يمارس عمله من واقع منصبه الحزبي كنائب لرئيس حزب مستقبل وطن في تلك الفترة الهامة قبيل خوض الحزب لانتخابات مجلس النواب 2020، مطالبا بتحري الدقة فيما يُنشر أو يتم تداوله.

وأكد أبو العينين أنه لن يتخلى عن خدمة بلده وأهل دائرته بالجيزة الذين منحوه الثقة على مدار تاريخه البرلماني، ولن يحيد عن خدمتهم أو يتخلف عن الوقوف إلى جانبهم دائما كما اعتادوا منه تقديرا لأهل الجيزة ومواقفهم النبيلة.

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