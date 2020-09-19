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أخبار العالم

أردوغان يشكل جهازًا جديدًا لقمع الصحفيين.. تفاصيل

السبت 19/سبتمبر/2020 - 12:44 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلنت الرئاسة التركية، أمس الجمعة، تشكيل جهازًا جديدًا لملاحقة الصحفيين المعارضين لسياسات رجب طيب أردوغان، وذلك بمزاعم "نشر أخبار مضللة".

وقالت الرئاسة التركية في بيان لها، إن مهام هذا الجهاز تشمل "الاتصال الاستراتيجي، وإدارة الأزمات في أوقات الكوارث الوطنية، والطوارئ والحروب وشف "العمليات النفسية والدعاية وعمليات تشويه المفاهيم الموجهة ضد تركيا".

وكثيرًا ما انتقد حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه أردوغان، والذي يحكم البلاد منذ 18 عامًا، وسائل الإعلام الأجنبية، لكنه تعرض للانتقاد لإساءة معاملة الصحافيين في الداخل.

وفي العام الماضي، قال معهد الصحافة الدولي إن أكثر من 120 صحفيًا محتجزون في السجون التركية، وأن الوضع لم يتحسن بعد إنتهاء حالة الطوارئ التي استمرت عامين، إثر محاولة الانقلاب في 2016.

وقال معهد الصحافة الدولي إن مئات الصحفيين حوكموا منذ محاولة الانقلاب بتهمة الإرهاب.

ووجهت السلطات اتهامات إلى كثير من الأتراك بسبب منشوراتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وقالت إنها تضمنت إهانات لأردوغان، وأعضاء حكومته، وهجومًا على أسلوب مواجهة جائحة فيروس كورونا.
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