ترشيح حنان مطاوع لجائزة أفضل ممثلة في أفريقيا عن فيلم قابل للكسر

أعلنت أكاديمية سوتيجي Sotigui عن ترشيح الفنانة المصرية حنان مطاوع، عن دورها في فيلم "قابل للكسر" للمخرج أحمد رشوان، لجائزة أفضل ممثلة في أفريقيا، وذلك في إطار الدورة الخامسة لجوائزها السنوية بالتعاون مع مهرجان " فيسباكو" ببوركينا فاسو، وهو من أقدم مهرجانات السينما الأفريقية.









يقام حفل توزيع الجوائز يوم السبت 14 نوفمبر، وسوف يتم التصويت بين 30 سينمائيا من أعضاء الأكاديمية وهم من السينمائيين والأكاديميين المنتمين لـ 10 كليات فنية وإعلامية متخصصة، والتصويت متاح للجمهور أيضًا على موقع الأكاديمية على الإنترنت لمدة شهر.







