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رياضة

أوباميانج يخيف وست هام برقم مميز

السبت 19/سبتمبر/2020 - 12:04 م
أوباميانج
أوباميانج
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إسراء أشرف
يخيف الجابوني بيير إيميريك أوباميانج، مهاجم آرسنال، وست هام يونايتد برقم مميز، قبل مواجهة الفريقين، اليوم، السبت، في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي، عبر "تويتر"، إن أوباميانج ساهم في 15 هدفًا خلال آخر 16 مشاركة مع آرسنال بـ "ديربي لندني" بالبريميرليج، حيث سجل 12 هدفًا، وصنع 3 آخرين.

وكان أوباميانج له دورًا كبيرًا في فوز فريقه آرسنال على نظيره  فولهام بنتيجة 3-0، في الجولة الأولى من البريميرليج، ونجح في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 57.

وجدد أوباميانج عقده مع آرسنال يوم، الثلاثاء الماضي، ليستمر حتى صيف 2023، بعد أن كان من المفترض أن ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي.
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