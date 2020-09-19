بزعم توفير فرص عمل بالخارج.. ضبط صاحب شركة نصب على عدد من المواطنين





تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ( مواطنين – مقيمين بالمنوفية وكفرالشيخ) بتعرضهما لواقعة احتيال من قبل مسئولى شركة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج والاستيلاء على أموالهما بزعم توفير فرص عمل لهما بالخارج دون الوفاء بذلك.





وأسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير عن صحة الواقعة وأن وراء ارتكابها (صاحب ومدير شركة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج كائنة بالجيزة – له معلومات جنائية) إذ قام المذكور بممارسة نشاط احتيالي فى الاحتيال على المواطنين من راغبى السفـر للعمـــــل بالخارج بقصد الاستيــــــلاء على أموالهـــــم وتمكن من الاستيلاء من أحدهما على مبلغ ( 30 ألف جنيه ) وقام بتسليمه عقد عمل ومسوغات تعيين بإحدى الدول الأجنبية (مزورة) وتحصل من الثانى على مبلغ (35 ألف جنيه) بزعم توفير عقد عمل له بإحدى الدول العربية خلافًا للحقيقة.





عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة بأماكن تردده تم ضبطه بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة .





تجدر الإشارة إلى أن الشركة المشار إليها تم إيقاف نشاطها بالتنسيق مع الجهات المعنية لمخالفتها شروط الترخيص .





وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم تزوير المحررات الرسمية والعرفية وإستخدامها فى النصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج والاستيلاء على أموالهم.