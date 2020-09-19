AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

ضبط متهمين بسرقة مواد بترولية من خطوط الأنابيب بالشرقية

السبت 19/سبتمبر/2020 - 12:31 م
صدى البلد
Advertisements
مصطفى الرماح
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكبى واقعة سرقة كمية من المواد البترولية من أحد خطوط أنابيب البترول بالشرقية.

تبلغ لمركز شرطة منيا القمح بمديرية أمن الشرقية بتوقف سيارة نصف نقل بجوار خط أنابيب السولار التابع لشركة أنابيب البترول والمار بإحدى القرى بدائرة المركز.

على الفور انتقلت أجهزة البحث الجنائى بقطاع الأمن العام إلى محل البلاغ، وتم ضبط السيارة المُشار إليها مُحمل عليها خزان يحوى مادة السولار ومغطى بمشمع بلاستيكى حال توقفها بالقرب من خط أنابيب بترول (مخصص لنقل السولار من مدينة بنها إلى مدينة الزقازيق تابع لشركة أنابيب البترول)، وتبين تركيب "محبس" بالخط المُشار إليه مُثبت به خرطوم.

كما أمكن ضبط سيارة ملاكى  قيادة (سائق – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية بالقاهرة) يستقلها برفقته (حاصل على دبلوم - مقيم بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بالقليوبية)، وعثر بحوزته على الرخصة الخاصة بالسيارة النصف نقل السابق الإشارة إليها ، وبمواجهتهما إعترفا بقيامهما بسرقة "السولار" من خط الأنابيب المُشار إليه عقب تثبيت محبس عليه ونقله إلى الخزان المحمل على السيارة المضبوطة بالإشتراك مع شخصين آخرين "جارى ضبطهما"، وقررا بهروب قائد السيارة النقل خشية ضبطه عقب مشاهدة الأهالى له وقيامه بالإتصال بهما لإحضار السيارة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وجار ضبط المتهمين الهاربين.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأمن يمنع وقوع كارثة.. ضبط عصابة سرقة المواد البترولية من خطوط أنابيب ببنى سويف

ترشيحاتنا

قولت أبيض.. رضوى الشربينى تبهر متابعيها بأحدث إطلالة

شاهد.. شابان يلقيان رجلا مسنا في ترعة

بعد موافقة اتحاد الكرة.. المقاصة يقيم ممرا شرفيا لـ الأهلي في مباراة الليلة

بعد فيضانات السودان.. كيف نجت مدينة مروى الملكية وأهراماتها من الغرق؟

الرئيس السيسي يهنئ رئيس جمهورية تشيلي بمناسبة الاحتفال بيوم الاستقلال

صاحب هدف التتويج.. إبراهيم جلال: الأهلى لا يحتاج هدايا.. وهذا سر هدفى فى الزمالك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد خطوبتها.. شاهد| شبكة وفستان ابنة ماجد المصرى المحتشمة

صور جديدة من حفل خطوبة ابنة ماجد المصري.. شاهد

بـ الفسفورى المكشوف.. زوجة راغب علامة تثير الجدل فى أحدث ظهورلها