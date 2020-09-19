لتحدي أمر الحظر.. تيك توك تطلب العون من فيسبوك وإنستجرام

طلبت فانيسا باباسVanessa Pappas، الرئيس التنفيذي لشركة TikTok ، من كلا من فيسبوك وإنستجرام الانضمام علنا إلى تحديها، ودعم التقاضي، حيث تواجه الشركة المالكة لتطبيق الفيديو الصيني أمرا تنفيذيا جديدا من إدارة الرئيس الامريكي ترامب بحظر التطبيق من المتاجر الألكترونية الأمريكية بدءا من الغد من 20 سبتمبر.





وبحسب ما ذكره موقع "theverge" التقني، يوم الجمعة، أصدرت وزارة التجارة الأمريكية أمرا تنفذيا جديدا ينص بشكل أساسي على أنه لا يسمح للأشخاص بتنزيل تطبيقي TikTok أو WeChat، أعتبارا من الأحد القادم، ولكن سيستمر التطبيق في العمل في الولايات المتحدة للمستخدمين الذين قاموا بتثبيث التطبيق في السابق، وستبقي التنزيلات المستقبلية محظورة.









ودعت باباس رئيس شركة إنستجرام "آدم موسيري" ردا على تغريدة نشرها على موقع تويتر والتي أوضح فيها قائلا: "إن حظر تيك توك سيكون سيئًا للغاية على إنستجرام وفيسبوك والإنترنت على نطاق أوسع".





وكتبت باباس تعليقا قائلة:" أن الوقت قد حان لتنحية منافستنا جانبًا والتركيز على المبادئ الأساسية، مثل: حرية التعبير والإجراءات القانونية الواجبة".





الجدير بالذكر أن إدارة ترامب قررت حظر تطبيق مشاركة الفيديو تيك توك في وقت سابق من العام الحالي بسبب مخاوف تتعلق بأمن البيانات. وطالبت شركة ByteDance الصينية، ببيع أصوالها في الولايات المتحدة إلى شركة أمريكية بحلول 15 سبتمبر وإلا سيحظر التطبيق.