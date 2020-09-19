يواجه الحظر خلال ساعات.. تعرف على أفضل 5 بدائل لتطبيق TikTok

TikTok المملوك لشركة بايت دانس، وتطبيق التراسل الفوري وي شات WeChat التابع لشركة تينسيت، من متاجر الطبيقات الأمريكية. بدءا من غد، الأحد الموافق 20 سبتمبر، سيتم حظر كل من تطبيق مشاركة الفيديو تيك توكالمملوك لشركة بايت دانس، وتطبيق التراسل الفوري وي شات WeChat التابع لشركة تينسيت، من متاجر الطبيقات الأمريكية.









ويعد تطبيق إنشاء ومشاركة الفيديوهات القصيرة تيك توك TikTok، إلى جانب تطبيق المراسلة الصيني وي شات WeChat، تطبيقات عالمية ضخمة حققت نجاحا كبير وسط جائحة فيروس كورونا ، حيث جمع تيك توك أكثر من 100 مليون مستخدم في الولايات المتحدة و2 مليار عملية تنزيل حول العالم، بحسب ما ذكره موقع "cnet" التقني.









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ويعتبر قرار حظر تيك توك من متاجر التطبيقات الإلكترونية في الولايات المتحدة، و أحدث حدث في الملحمة بين التطبيقات الصينية الشعبية والحكومة الأمريكية، ووفقا لوزير التجارة الأمريكي "ويلبر روس": "فإن قرار الإدارة يهدف إلى مكافحة جمع الصين الخبيث للبيانات الشخصية للمواطنين الأمريكيين".









وسيتيح قرار الحظر للمواطنين الأمريكين من استخدام تطبيقي تيك توك ووي شات، ولكن اعتبارا من يوم الأحد القادم لن يتلقي التطبيقان أي تحديثات عبر الإنترنت، ولن يكونا متاحين للتنزيل مرة أخرى في متجر تطبيقات Apple ومتجر Google Play، في غضون ذلك، إذا كنت تبحث عن بديل لتطبيق تيك توك TikTok، فإليك بعض تطبيقات إنشاء مقاطع الفيديو القصيرة للتحقق منها:









1. إنستجرام ريلز Reels:

ريلز هي ميزة لإنشاء ومشاركة مقاطع الفيديو أطلقتها شركة فيسبوك على موقع إنستجرام في شهر أغسطس الماضي، باستخدام Reels، يمكنك تصوير مقاطع فيديو مدتها 15 ثانية وتحريرها ونشرها من خلال تطبيق إنستجرام على هواتف أندرويد وiOS.













2. تطبيق Triller:

بدأ منافس تيك توك المسمى Triller، في اكتساب اهتمام المستخدمين خلال هذا الشهر، وعلى غرار تيك توك يقدم Triller ميزات الفيديو والموسيقى حيث يمكنك اختيار أغنية من مكتبة التطبيق أو قم باستيراد أغنيتك المفضلة من الأفلام، وقم بتحريرها ومشاركتها على منصات وسائط اجتماعية مختلفة، حتوي التطبيق على ميزات اجتماعية مثل TikTok، إذ يمكنك ربح المال إذا جمعت عددا كبيرا من المتابعين.

















3. ميزة YouTube Shorts:

على الرغم من عدم توفره في الولايات المتحدة حتى الآن، إلا أن يوتيوب يعمل على ميزة فيديو على غرار تطبيق تيك توك الشهير تسمى Shorts، والتي تسمح لمستخدميها بتصوير مقاطع فيديو سريعة وجذابة مدتها 15 ثانية كحد أقصى، وكما سيوفر موقع مشاركة الفيديوهات أدوات لتحرير مقاطع فيديو متعددة معا، بالإضافة إلى خيارات التحكم في السرعة والمؤقت والعد التنازلي للتسجيل بدون استخدام اليدين.













4. تطبيق Byte:

واجهة هذا التطبيق مشابهة لواجهة تيك توك، حيث يمكنك إما تحميل مقطع فيديو من هاتفك أو تصوير مقطع فيديو جديد، لمدة 8 ثوانٍ ولكن لا يحتوي تطبيق Byte، على جميه أدوات التحرير التي يملكها تيك توك، ولكن يقدم Byte، ميزة رائعة تسمى وضع الشبح والتي تتيح إليك إذا نقرت عليها أثناء التصوير، فستجعل صورتك الأصلية تبدو باهتة ، مما يخلق تأثيرًا يشبه الحلم أو الفلاش باك.













5. تطبيق Dubsmash:

Dubsmash هو تطبيق لمشاركة الفيديو ومقره نيويورك. يمكن لمنشئي المحتوى تسجيل محتوى جديد أو تحميل محتوى قديم وتعديله باستخدام المرشحات والملصقات والنص، قم بتحميل فيديوهاتك المبدعة لزيادة المتابعين Dubsmash، أو شارك مقاطعك على منصات التواصل الاجتماعي الأخرى، يشبه Dubsmash، تيك توك إلى حدا ما من خلال موجزات Trending وعلامة التبويب Explore والرسائل المباشرة وميزات التفضيل، التطبيق متاح على نظامي iOS وأندرويد.







