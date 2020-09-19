العلمين الجديدة الجديدة فى سطور.. تقام على 49 ألف فدان.. وتستوعب 2 مليون نسمة.. وتنفيذ 18 برجا شاطئيا بالمدينة‎

تعد مدينة العلمين الجديدة من أهم مشروعات وزارة الإسكان ضمن مدن الجيل الرابع التى تنشئها ضمن خطتها لتطوير الساحل الشمالى الغربي على مساحة 49 ألف فدان تقريبا.
وتستهدف المدينة باستكمال إنشاؤها استيعاب نحو 2 مليون نسمة، وبدأت بقطاع التعليم العالى الذي يستهدف آلاف الطلاب فى قطاعات متنوعة مثل النقل البحرى، بإنشاء فرع للأكاديمية البحرية بالمدينة، ومارينا يخوت عالمي.
كما تم الاتفاق مع جامعة لوزان السويسرية بإنشاء فرع لها للتعليم الفندقي والسياحي بالمدينة، وذلك بخلاف الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا بالعلمين.
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وتم البدء فى تنفيذ جامعة العلمين الدولية للعلوم والتكنولوجيا (العلمين الأهلية)، بمبانى 4 كليات والتى سيتم استقبال الطلاب بها فى العام الدراسي القادم.
ويتم تنفيذ جامعة العلمين الدولية للعلوم والتكنولوجيا (العلمين الأهلية) على مساحة 128 فدانًا، وتضم الجامعة (13 كلية – 4 مبان سكنية – مبنى للإدارة – المكتبة).
ويتم تنفيذ جامعة العلمين الدولية للعلوم والتكنولوجيا (العلمين الأهلية) على مساحة 128 فدانًا، وتضم الجامعة (13 كلية – 4 مبان سكنية – مبنى للإدارة – المكتبة).
وتم الانتهاء من تنفيذ الممشي السياحي بالمدينة بطول 14 كيلومتر، والمنطقة الترفيهية التى تم تشغيلها خلال فصل الصيف الحالى، ووصلت معدلات التنفيذ بالأبراج التى تنشئها الدولة بالمنطقة الشاطئية بالمدينة لمراحل تنفيذ متقدمة وعددها 18 برج بدأت المرحلة الأولى بــ15 برج وتم إضافة 3 أبراج فى وقت لاحق بعد حجز نسبة كبيرة من الوحدات بالأبراج بالمرحلة الأولى، وتصل الارتفاعات بها إلى 40 دور.