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رياضة

الشناوي الأكثر مشاركة في اللقب الـ 42 للأهلي

السبت 19/سبتمبر/2020 - 01:34 م
محمد الشناوي
محمد الشناوي
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عبدالحكيم أبو علم
نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في التتويج ببطولة الدوري الممتاز للموسم الخامس على التوالي، وللمرة الـ42 في تاريخه قبل نهاية الدوري بـ7 جولات كاملة.

شهدت مباريات الأهلي في منافسات الدوري الممتاز حتى التتويج باللقب في الجولة الـ27، مشاركة 28 لاعبًا من قوام الفريق.

ترصد السطور التالية أكثر اللاعبين مشاركة في مباريات الدوري الممتاز، حتى الوصول للنقطة 72 في الجولة الـ27 على النحو التالي:

يعد محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق، أكثر اللاعبين ظهورًا بقميص الفريق هذا الموسم، بعدما ظهر في 27 مباراة، ليحقق الشناوي العلامة الكاملة. ونجح خلال تلك المباريات في الحفاظ على نظافة شباكه في 21 مباراة.

يأتي الحاوي وليد سليمان في المرتبة الثانية برصيد 25 مباراة، نجح خلالها في تسجيل 8 أهداف على قمة هدافي الفريق، بالتساوي مع محمد مجدي أفشة، لاعب وسط الفريق، وأبرز صناع الأهداف بالفريق هذا الموسم.

المركز الثالث جاء من نصيب جونيور أجايي بـ24 مباراة، ساهم خلالها في تسجيل 5 أهداف وصناعة 4 أهداف.

وجاء في المركز الرابع عمرو السولية برصيد 23 مباراة، ساهم في صناعة وتسجيل 9 أهداف، ومعه ظهير أيمن الفريق محمد هاني، الذي شارك في 23 مباراة أيضا، سجل هدفًا وصنع 4 أهداف.

ويأتي علي معلول، ظهير أيسر الفريق، في المركز الخامس برصيد 22 مباراة، نجح خلالها في تسجيل 5 أهداف وصناعة 6 أهداف.

ثم يأتي أيمن أشرف 22 مباراة، ورامي ربيعة ومروان محسن برصيد 20 مباراة، وأليو ديانج برصيد 19 مباراة، ومن بعدهم أحمد الشيخ وحسين الشحات برصيد 15 مباراة.

ثم يأتي أحمد فتحي وحمدي فتحي برصيد 14 مباراة، وجيرالدو برصيد 13 مباراة، ثم أليو بادچي 12 مباراة، ومحمود متولي برصيد 11 مباراة.

ياسر إبراهيم 9 مشاركات، ومحمود وحيد 8 مشاركات، بالتساوي مع محمود عبد المنعم كهربا، وبرصيد 7 مشاركات وليد أزارو.

ثم جاء رمضان صبحي في قائمة المشاركين بـ6 مشاركات، وحسام عاشور بثلاث مشاركات، وسعد سمير بمشاركتين، وصلاح محسن وعربي بدر وصالح جمعة بمشاركة واحدة.
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