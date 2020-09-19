دولة عربية تمنع دخول الأجانب بسبب كورونا

كشفت وكالة الأنباء العراقي عن إصدار اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في البلاد، قرارا بمنع دخول الزوار الاجانب الى البلاد وذلك في اطار الاجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد .





وأفادت الوكالة العراقية أن اللجنة المعنية بمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد في العراق ويرأسها رئيس مجلس الوزراء مصطفي الكاظمي قررت عدم استقبال الزائرين من اية دولة في العالم.





ويُشار الي ان العراق تتلقي في الفترة الراهنة طلبات زيارة كثيرة من دول اسلامية لاداء زيارة اربعينية الامام الحسين بن علي رضي الله عنهما التي تحل بعد ايام قليلة.





كما قررت اللجنة كذلك فتح المساجد في البلاد مع الالتزام باجراءات الوقاية والتباعد الجسدي فضلا عن فتح المتنزهات ومدن الالعاب بذات الاجراءات الاحترازية.





جدير بالذكر ان العراق يستقبل ملايين الزوار في كل عام لاداء زيارة الاربعين والتي تعد اكبر زيارة دينية في البلاد.