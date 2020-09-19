AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

دولة عربية تمنع دخول الأجانب بسبب كورونا

السبت 19/سبتمبر/2020 - 04:22 م
العراق
العراق
Advertisements
محمود نوفل
كشفت وكالة الأنباء العراقي عن إصدار اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في البلاد، قرارا بمنع دخول الزوار الاجانب الى البلاد وذلك في اطار الاجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد .

وأفادت الوكالة العراقية أن اللجنة المعنية بمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد في العراق ويرأسها رئيس مجلس الوزراء مصطفي الكاظمي قررت عدم استقبال الزائرين من اية دولة في العالم.

ويُشار الي ان العراق تتلقي في الفترة الراهنة طلبات زيارة كثيرة من دول اسلامية لاداء زيارة اربعينية الامام الحسين بن علي رضي الله عنهما التي تحل بعد ايام قليلة.

كما قررت اللجنة كذلك فتح المساجد في البلاد مع الالتزام باجراءات الوقاية والتباعد الجسدي فضلا عن فتح المتنزهات ومدن الالعاب بذات الاجراءات الاحترازية.

جدير بالذكر ان العراق يستقبل ملايين الزوار في كل عام لاداء زيارة الاربعين والتي تعد اكبر زيارة دينية في البلاد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صحف الكويت اليوم.. مصر تستقبل دفعة جديدة من عربات القطار الروسية.. تشييد أضخم بوابة للحرم المكي في السعودية.. تركيا تبدأ إجراءات فتح مسجد آيا صوفيا أمام المصلين

العراق يقرر إعادة فتح المطارات أمام الرحلات الجوية ويعلن موعد رفع الحظر

نائب وزير الدفاع السعودي: العراق يمثل بعدا إستراتيجيًا مهما للمملكة

بحثا رفع مستوى التجارة إلى 20 مليار دولار.. روحاني يستقبل رئيس وزراء العراق

اليوم الأول للفتح.. إقبال كبير من الزوار على المحميات الطبيعية بجنوب سيناء

العراق يفرض حظر التجول الشامل خلال عيد الأضحى

ترشيحاتنا

الله يهنيكم بالسيسي.. رسالة مؤثرة من إعلامية كويتية للشعب المصري

وفاة رجل الأعمال محمد فريد خميس

أكد عدم اهتمامه بالشائعات.. فايلر يطمئن مسئولي الأهلي على استمراره مع الفريق

بعد داليا إبراهيم.. فنانة شهيرة تبدي نيتها في ارتداء الحجاب

شاهد.. كيف احتفلت شيما صابر بفوز الأهلي بالدوري

أخبار الرياضة | "جروس" يعتذر عن تدريب الزمالك و"فايلر" يعلن استمراره مع الأهلي.. وحالتا إصابة بكورونا في الإسماعيلي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الملك فاروق منع ركوب السيارات الحمراء.. واستثناء خاص لـ شكوكو.. ما السر؟

ماذا يحدث للجسم عند تناول لب البطيخ

بدأ ببيع الحلوى.. قصة أليكو دانجواتي أغنى رجل فى أفريقيا | صور