عميد حقوق القاهرة : الأنشطة الطلابية تتم وفقا للتدابير الاحترازية

قال الدكتور صبري السنوسي عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة ، إن الكلية مستعدة لاستقبال طلاب العام الجامعي الجديد 2020 /2021 ، وفقا للخطة التي وضعتها وزارة التعليم العالي .





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وأكد عميد حقوق القاهرة ، أنه سيتم تقسيم الطلاب على مجموعات مراعاة للإجراءات الاحترازية المتبعة والتعقيم الدائم للكلية وقاعات الحضور وأماكن تردد الطلاب بعد كل محاضرة ، حفاظا على سلامتهم لمنع انتقال فيروس كورونا .





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وأوضح "السنوسي" في تصريح خاص ل"صدى البلد" أن الأنشطة الطلابية ستتم وفقا للتدابير الاحترازية التي تتبعها الدولة ، وعدم زيادة أعداد الطلاب عن 50% في الأيام المقررة للحضور ومنع التجمعات بين الطلاب والحفاظ على التباعد الاجتماعي والتأكيد على الحضور بالكمامات .



