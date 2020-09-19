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تعليم

عميد كلية إعلام القاهرة توضح مصير مشاريع تخرج الطلاب

السبت 19/سبتمبر/2020 - 03:30 م
عميد كلية اعلام بالقاهرة
عميد كلية اعلام بالقاهرة
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مريم عزت
قالت الدكتورة هويدا مصطفى عميد كلية الإعلام بالقاهرة، إن الكلية تهتم بالجانب التطبيقى والعملى بجانب المواد النظرية، وذلك لأن كلية الإعلام كلية عملية وليست نظرية. 

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وأشارت هويدا فى تصريح خاص لصدى البلد إلى أن الكلية تهتم بمشروعات تخرج الطلاب التى يقدموها، مثل الويبنار الذى أقامته شعبة اللغة الانجليزية، كما يتم عرض المشاريع على الخبراء والممارسين ويتم التحكيم على المشاريع  من قبلهم. 

وأكدت عميدة الكلية، إن هناك فرصة للطلاب للتدريب فى المؤسسات الصحفية والإعلامية وغيرها، كما تقوم الكلية بعمل ملتقى توظيفى لمشاركة الطلاب به ويكون هناك فرصة لتنفيذ مشاريع التخرج ولكنه تم تأجيله بسبب فيروس كورونا ولكن يعود من جديد فى أقرب فرصة. 

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وأشارت إلى أن الكلية توفر فرص تدريب للطلاب، ومن يثبت نفسه فى المؤسسات يتم تعيينه على الفور، ويكون التدريب فى وكالات الإعلان والبنوك والشركات والمواقع الإلكترونية وغيرها. 
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