أكبر بؤرة عشوائية .. تحويل عشش الصيادين في رأس البر إلى مارينا دمياط

فبتكلفة 85 مليونا تم بناء 220 وحدة سكنية بعزبة شمال وجنوب الصيادين برأس البر وسوق حضارية للباعة الجائلين، يعلن خلو المحافظة من العشوائيات غير الآمنة.

يعد مشروع عمارات الجربي برأس البر بمحافظة دمياط ، من أهم المشروعات التى شهدتها المحافظة وقيد التنفيذ منذ مايقرب من عامين وتم هدم منطقة عشش الصيادين بمنطقة الجربي برأس البر بالكامل صيف 2018 وهى من أكبر البؤر العشوائية برأس البر، وذلك لبناء منطقة سكنية حديثة تضم عمارات لأصحاب العشش.

وجرى توقيع بروتوكول مع صندوق تطوير العشوائيات لإنشاء 12 عمارة على نفس الطراز المعمارى لمدينة رأس البر، شاملة منطقة ترفيهية متكاملة، وبذلك تصبح محافظة دمياط خالية من العشوائيات، وذلك فى إطار خطة المحافظة لتطوير المنطقة وطرح فكرة تنفيذ المشروع في مدة زمنية أقل من خلال مرحلة عمل واحدة بدلًا من ثلاث مراحل وإنشاء 12 عمارات سكنية .

أشرف على المشروع السكنى ، صندوق تطوير المناطق العشوائية وتنفيذ شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية أحد الشركات الرائدة فى تنفيذ مشروعات ضخمة، حيث تم بناء عدد ١٢ عمارة بإجمالى ٢٢٠ وحدة سكنية بمساحة ٧٠ م٢ للوحدة سيتم تسكينهم لأهالى المنطقة ممن تم تسليمهم قيم إيجارية لحين تنفيذ المشروع الذى بلغت تكلفته ٨٥ مليون جنيه.

المشروع حول المنطقة بالكامل من اشهر البؤر العشوائية بمنطقة الجربي برأس البر إلى ما يطلق عليها مارينا دمياط، حيث تم بناء الوحدات السكنية على طراز حضاري سياحى مميز.