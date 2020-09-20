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محافظات

أكبر بؤرة عشوائية .. تحويل عشش الصيادين في رأس البر إلى مارينا دمياط

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 07:01 ص
تحويل عشش الصيادين
تحويل عشش الصيادين أكبر بؤة عشوائية براس البر الى مارينا
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زينب الزغبي
شهدت محافظة دمياط، افتتاح عدة مشروعات قومية وتنموية سياحية وتعليمية وخدمية جديدة، وآخرها تحويل بؤرة عشوائية بمنطقة الجربي برأس البر إلى منطقة سكنية تشبة مارينا وأطلق عليها "مارينا دمياط".

فبتكلفة 85 مليونا تم بناء 220 وحدة سكنية بعزبة شمال وجنوب الصيادين برأس البر وسوق حضارية للباعة الجائلين، يعلن خلو المحافظة من العشوائيات غير الآمنة.

يعد مشروع عمارات الجربي  برأس البر بمحافظة دمياط ، من أهم المشروعات التى شهدتها المحافظة وقيد التنفيذ منذ مايقرب من عامين وتم  هدم منطقة عشش الصيادين بمنطقة الجربي برأس البر بالكامل صيف 2018  وهى من أكبر البؤر العشوائية برأس البر، وذلك لبناء منطقة سكنية حديثة تضم عمارات لأصحاب العشش.

وجرى توقيع بروتوكول مع صندوق تطوير العشوائيات لإنشاء 12 عمارة على نفس الطراز المعمارى لمدينة رأس البر، شاملة منطقة ترفيهية متكاملة، وبذلك تصبح محافظة دمياط خالية من العشوائيات، وذلك فى إطار خطة المحافظة لتطوير المنطقة وطرح فكرة تنفيذ المشروع في مدة زمنية أقل من خلال مرحلة عمل واحدة بدلًا من ثلاث مراحل وإنشاء 12 عمارات سكنية .

أشرف على المشروع السكنى ،  صندوق تطوير المناطق العشوائية وتنفيذ شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية أحد الشركات الرائدة فى تنفيذ مشروعات ضخمة، حيث تم بناء عدد ١٢ عمارة بإجمالى ٢٢٠ وحدة سكنية بمساحة ٧٠ م٢ للوحدة سيتم تسكينهم لأهالى المنطقة ممن تم تسليمهم قيم إيجارية لحين تنفيذ المشروع الذى بلغت تكلفته ٨٥ مليون جنيه.

المشروع حول المنطقة بالكامل من اشهر البؤر العشوائية بمنطقة الجربي برأس البر إلى ما يطلق عليها مارينا  دمياط، حيث تم بناء الوحدات السكنية على طراز حضاري سياحى مميز.

وقال الدكتور إسلام إبراهيم، نائب محافظ دمياط، إن تطوير قرية الصيادين يأتى فى إطار سياسة الدولة للقضاء على العشوائيات، وأنه قد تم توقيع بروتوكول ثلاثي مع وزارة الإنتاج الحربي وصندوق تطوير المناطق العشوائية لتنفيذ أعمال تطوير منطقة شمال وجنوب الصيادين بمدينة رأس البر، لافتًا إلي انه عقب الانتهاء من انشاء العمارات في القريب سيتم إعلان المحافظة خالية من العشوائيات غير الآمنة، وذلك انعكاسًا لرغبة المحافظة فى سرعة إنجاز أعمال تطوير المنطقة .

وأضاف أنه بعد إخلاء المنطقتين بشكل كامل من شاغليها وسداد المحافظة قيمة إيجارية شهرية لهم لحين الانتهاء من أعمال التطوير وتسليمهم وحداتهم السكنية الجديدة، مؤكدًا أن المشروع يتضمن 12 عمارة سكنية بتصميم معماري متميز بارتفاع 5 أدوار باجمالى 220 وحدة سكنية تم تشطيبهم بالكامل، وأنه سيتم تسليم الأهالى وحداتهم فور الانتهاء من بعض اللمسات الأخيرة.

وفى السياق ذاته، قال اللواء عماد حمدي، رئيس مدينة رأس البر، إن إنجاز الأعمال بالسوق الحضارى نسبة 99% والذى يتم إنشاؤه للقضاء على ظاهرة الباعة الجائلين بشارع النيل حفاظًا على المظهر الحضارى الذى يتناسب مع مكانة مدينة رأس البر، ويتضمن السوق 192 وحدة ودورة مياه وقام المهندسون القائمون على المشروع بإعداد نموذجين لتلك الوحدات يتضمنان كافة التشطيبات النهائية والخامات المطلوب تنفيذها لتتناسب مع الطابع المعمارى للمدينة.

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أكبر بؤرة عشوائية .. تحويل عشش الصيادين في رأس البر إلى مارينا دمياط
أكبر بؤرة عشوائية .. تحويل عشش الصيادين في رأس البر إلى مارينا دمياط
أكبر بؤرة عشوائية .. تحويل عشش الصيادين في رأس البر إلى مارينا دمياط
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