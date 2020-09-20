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ديني

خطيب ابنتي لا يصلي فهل أتم زواجها منه؟.. شاهد رد الإفتاء

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 07:01 ص
صدى البلد
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إيمان طلعت
خطيب ابنتي لا يصلي فهل أتم زواجها منه؟..سؤال أجاب عنه الشيخ عبدالله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقائه بالبث المباشر المذاع عبر صفحة دار الإفتاء عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك. 

وأجاب العجمي، قائلًا: لا علاقة بصحة الزواج أو بطلانه لأن خطيب ابنتكِ لا يصلي، ولكن انصحيه بهذا الأمر فأنتى ستكونين فى مقام والدته فيما بعد، فإن أبى فأنتم بالخيار.

وتابع: أن الإنسان الذي لا يصلي لا يتقي الله عز وجل فى شئ. 


شاب مهذب لأقصى حد ولكنه لا يصلي فهل أزوجه ابنتي ؟ .. شاهد رد علي جمعة
أرسلت سيدة سؤالا إلى الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف تقول فيه: " تقدم لابنتي شاب مهذب جدا، ولكنه لا يصلي واعلم أن ابنتي تحبه وتريده فماذا أفعل ؟ " .

رد جمعة قائلا: رسول الله صلى الله عليه وسلم نصحنا وهدانا بما فيه مراد الله في مثل هذه الأمور ، ونحن نلجأ الى النصائح لأننا لا نعرف الغيب ولأننا لو نعلم الغيب لاستكثرنا من الخير وما مسنا السوء ، فقال النبي: " إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير" .

وتابع: ان النبي اشترط شرطين الخلق والدين ، فإذا ارتضيت بشرط واحد واخترت صاحب الخلق والأسلوب الحسن مع الناس ، فإنك لم تحصل الخير ويحدث منذ ذلك أنواع البلاء والصدام الشجار ، والذي ينتهي في النهاية بما لا يحمد عقباه .

وأكمل قائلا: الشاب الذي لا يصلي فقد ترك ذروة سنام الدين وعماد الدين وهي الصلاة ، وأنصحك بعدم الموافقة على الزواج من هذا الشاب تطبيقا لنصيحة النبي من ترضون "دينه وخلقه " الشرطين معا ، فلو كان الشاب يصلي وخلقه ليست على مايرام فلا تزوج ابنتك له أيضا ، لأن صلاته لم تنهاه عن الذنب ولم تقم خلقه .

زوجى لا يصلى ولا يصوم ويتلفظ بألفاظ غير لائقة فهل يحرم العيش معه وهل يصح طلب الطلاق منه؟ .. سؤال أجاب عنه الشيخ محمد عبدالسميع، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال فتوى مسجلة له. 

ورد عبدالسميع، قائلًا: لا يحرم العيش معه ولا تطلبي منه الطلاق لهذه الأسباب، فزوجكِ الذى لا يصلى ولا يصوم ويتلفظ بألفاظ سيئة كسب الدين فهذه الأسباب بمفردها لا تجعل الطلاق منه لازم، والذى يجعل الطلاق منه لازم هو سوء العشرة وعدم حسن المعاملة والأخلاق السيئة.

وأشار الى أن الإمتناع عن الصلاة والصوم معصية لكن لا يلزم الزوجة الطلاق والتلفظ بألفاظ غير لائقة معصية لكنه لا يلزم الزوجة حال كون زوجها على هذا الوصف أن تطلب الطلاق فلا يجب عليها أن تسعى للطلاق من زوجها، ربما كان هناك أشياء أخرى إيجابية فى شخصيته كان ينفق عليها ويراعي احتياجتها، فربما يكون أسباب ترك الصلاة متعددة وليست بالضرورة يلزم من كون الزوج لا يصلى ويتلفظ بألفاظ غير لائقة فى الدين أن يكون الحال هو الطلاق. 

زوجي لا يصلي ماذا أفعل معه ؟ أمين الفتوى ينصحها بعدة أمور
زوجى لا يصلي وتحدثت معه كثيرًا فى الصلاة، ولكنه لا يصلى فماذا أفعل معه ؟ سؤال أجاب عنه الشيخ عبدالله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال البث المباشر المذاع عبر صفحة دار الإفتاء المصرية، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. 

ورد العجمي، قائلًا: الأصل فى زوجك أنه كسول وعليكِ أن تنشطيه فانظري في حاله ونفسيته وحاولى أن تستخدمى الحكمة فى ذلك وقبل ذلك إسأل الله ان يهديه فإن هداه الله سينتظم فى صلاته ولا تهون عليه الصلاة أبدًا. 

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية؛ تقول صاحبته: « ما حكم العيش مع زوج لا يصلي ولا يزكي ولا يحج أو يعتمر رغم الاستطاعة، كما أنه يخون الأمانة..ماذا أفعل؟».

وأجابها الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بالدار، بأن تدعو له بصلاح الحال، وتواظب على الدعاء بشكل دائم له؛ فالله – سبحانه وتعالى- قادر على هدايته.

وأكد أن الدعاء هو محور المسلم فى جميع أحواله، حيث نبهنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) كثيرًا على أن الدعاء ليس ألفاظًا تقال ولكنه حالة بين العبد وربه وتضرع ورقة قلب وخشوع نفس وسجود روح فهو حقيقة الافتقار الى العزيز الغفار.

وتابع قائلًا " إنه ينبغي على المسلم أن يستحضر الدعاء دائمًا فى جميع أحواله وأموره فى حال الشدة والرخاء وفى حال اليسر والعسر؛ فعندما التقم الحوت سيدنا يونس -عليه السلام- شفعت فيه الملائكة بأنه كان من المسبحين فلولا أنه كان من المسبحين للبث فى بطنه الى يوم يبعثون فرغم أن سيدنا يونس فى أوج غناه وأبهى قوته استشعر الضعف لمولاه والفقر لسيده".
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