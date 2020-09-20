خطيب ابنتي لا يصلي فهل أتم زواجها منه؟.. شاهد رد الإفتاء

خطيب ابنتي لا يصلي فهل أتم زواجها منه؟..سؤال أجاب عنه الشيخ عبدالله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقائه بالبث المباشر المذاع عبر صفحة دار الإفتاء عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.
وأجاب العجمي، قائلًا: لا علاقة بصحة الزواج أو بطلانه لأن خطيب ابنتكِ لا يصلي، ولكن انصحيه بهذا الأمر فأنتى ستكونين فى مقام والدته فيما بعد، فإن أبى فأنتم بالخيار.
وتابع: أن الإنسان الذي لا يصلي لا يتقي الله عز وجل فى شئ.
شاب مهذب لأقصى حد ولكنه لا يصلي فهل أزوجه ابنتي ؟ .. شاهد رد علي جمعة
أرسلت سيدة سؤالا إلى الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف تقول فيه: " تقدم لابنتي شاب مهذب جدا، ولكنه لا يصلي واعلم أن ابنتي تحبه وتريده فماذا أفعل ؟ " .
رد جمعة قائلا: رسول الله صلى الله عليه وسلم نصحنا وهدانا بما فيه مراد الله في مثل هذه الأمور ، ونحن نلجأ الى النصائح لأننا لا نعرف الغيب ولأننا لو نعلم الغيب لاستكثرنا من الخير وما مسنا السوء ، فقال النبي: " إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير" .
وتابع: ان النبي اشترط شرطين الخلق والدين ، فإذا ارتضيت بشرط واحد واخترت صاحب الخلق والأسلوب الحسن مع الناس ، فإنك لم تحصل الخير ويحدث منذ ذلك أنواع البلاء والصدام الشجار ، والذي ينتهي في النهاية بما لا يحمد عقباه .
وأكمل قائلا: الشاب الذي لا يصلي فقد ترك ذروة سنام الدين وعماد الدين وهي الصلاة ، وأنصحك بعدم الموافقة على الزواج من هذا الشاب تطبيقا لنصيحة النبي من ترضون "دينه وخلقه " الشرطين معا ، فلو كان الشاب يصلي وخلقه ليست على مايرام فلا تزوج ابنتك له أيضا ، لأن صلاته لم تنهاه عن الذنب ولم تقم خلقه .
وتابع: ان النبي اشترط شرطين الخلق والدين ، فإذا ارتضيت بشرط واحد واخترت صاحب الخلق والأسلوب الحسن مع الناس ، فإنك لم تحصل الخير ويحدث منذ ذلك أنواع البلاء والصدام الشجار ، والذي ينتهي في النهاية بما لا يحمد عقباه .
وأكمل قائلا: الشاب الذي لا يصلي فقد ترك ذروة سنام الدين وعماد الدين وهي الصلاة ، وأنصحك بعدم الموافقة على الزواج من هذا الشاب تطبيقا لنصيحة النبي من ترضون "دينه وخلقه " الشرطين معا ، فلو كان الشاب يصلي وخلقه ليست على مايرام فلا تزوج ابنتك له أيضا ، لأن صلاته لم تنهاه عن الذنب ولم تقم خلقه .