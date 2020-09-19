للتسهيل على المواطنين| الداخلية تعتمد على التكنولوجيا الحديثة لتقديم الخدمة إلكترونيا

أنشأت وزارة الداخلية موقع لها على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت وقدمت من خلاله العديد من الخدمات للتسهيل على المواطنين في استخراج المستندات الهامة لهم، بل ومساعدتهم في تقديم خدمات بصورة أسرع عن طريق التحول إلى منظومة الخدمات الرقمية والإلكترونية، التى تتبناها الحكومات لربط مؤسساتها ببعضها البعض عن طريق استخدام شبكة الإنترنت، وذلك لتوفير دقة وسرعة وأداء أعلى في خدمة المواطنين.





توجيهات وتصريحات القيادة السياسية في الآونة الأخيرة، اشتملت على توفير الجهود لخدمة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم، حين وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بسرعة تنفيذ خطة الاصلاح والتوسع في تقديم الخدمات الحكومية الالكترونية للمواطنين، وذلك للتيسير عليهم وزيادة كفاءة الأداء الحكومي وتقديم الخدمات بصورة أسرع.













في مستهل عام 2019.. وتحديدا في غضون أعياد الشرطة الـ 67، أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي، شارة البدء للبوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية، وذلك خلال حفل أكاديمية الشرطة الذي أقيم منذ أيام للاحتفال بذكرى عيد الشرطة، لتضم البوابة الإلكترونية الجديدة، عدة أقسام بينها الخدمات الجماهيرية، بين إدارات المرور والأحوال المدنية وتصاريح العمل، كذلك قسم الأطفال الذي يضم بعض الفيديوهات التعليمية والتوعوية للأطفال وكذلك الألعاب الترفيهية... أدخل هنا









كما أطلقت وزارة الداخلية، تطبيققها على الهواتف المحمولة بأنظمتها المختلفة الأندرويد والـ IOS، وذلك لخدمة المواطنين عن طريق تقديم خدمات المرور والأحوال المدنية وتصاريح العمل والأدلة الجنائية إلكترونيا، بالإضافة إلى توفير أرقام الشكاوى والطوارئ من خلال التطبيق الجديد... للأندرويد أو الأبل IOS





واستمرار للجهود المبذولة للتسهيل على المواطنين، أعلنت الوزارة عن إتاحتها للسجل المدنى الذكى وبدء تشغييل الخدمة بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ ٦٨ والموافق يوم ٢٥ يناير 2020، ويتيح السجل المدنى الذكى للمواطنين خاصية استخراج شهادات الميلاد بسهولة ويسر ودون عناء الذهاب لمكاتب الأحوال المدنية وفى دقائق بسيطة، على ان يتم نشر الماكينة فى أربعة أماكن بشكل مؤقت وهى داخل قطاع الأحوال المدنية بالعباسية وبمطارات شرم الشيخ والغردقة والبحر الأحمر، وتقوم باستخراج شهادات الميلاد فقط وسيتم بعد ذلك إضافة خدمات استخراج باقى الأوراق الثبوتية... تفاصيل









كما نشرت البوابة الرسمية للوزارة على شبكة الانترنت، صورًا للأشخاص المطلوبين أمنيًا، وناشدت المواطنين التعرف عليهم وتقديمهم للعدالة باسرع وقت، في إطار الدور المجتمعى لمساعدة رجال الشرطة في ضبط الحالة الامنية... ادخل هنا



