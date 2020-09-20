شاهد.. تحطم لامبورجيني هوراكان بيرفورمانتي سبايدر بعد شرائها بـ 20 دقيقة

من الذى لم يحلم بلحظة امتلاك سيارة جديدة و لاسيما من فئة السوبر كار الخارقة و لم يتخيل البعض انه من الممكن ان تنكسر فرحتة و لت تكتمل و لكن هذا حدث مع مالك سيارة لامبورجيني هوراكان بيروفورمانتي سبايدرlamborghini huracan performante spyder .





وبمجرد ان انهي اوارقة و حصل علي السيارة لامبورجيني هوراكان و غادر المعرض و قادها بفرحة و سعادة الا انه تعرض لحادث في بريطانيا دمر السيارة الجديدة .





لامبورجيني هوراكان بيروفورمانتي سبايدرlamborghini huracan performante spyder توقفت في توقفت في الطريق السريع بسبب عطل فني فيها و عندما توقفت اصطدمت بها سيارة مسرعة من الخلف . واعلنت الشرطة البريطانية ان السيارة





لم يكن مجرد حادث تصادم تقليدي بعدما تدمرت خلفية السيارة لامبورجيني هوراكان بالكامل ووصلت الاضرار الي داخل السيارة و اتلفت المقصورة الداخلية دون اى امل في اصلاحها .



