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رياضة

عصام الحضري: جنش لا ينافس الشناوي وأبو جبل حاليا في حراسة المرمى

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 12:00 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
تحدث عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر والأهلي والزمالك سابقا، عن مستقبل حراسة مرمى منتخبنا الوطني.

وقال عصام الحضري في تصريحات خاصة عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "لو أنا مدرب منتخب مصر سأختار محمد الشناوي كحارس اساسي بسبب تألقه اللافت في الفترة الجارية وينافسه محمد أبو جبل".

وأوضح: "أبو جبل يقدم مستوى قوي وينافس الشناوي لكن أبو جبل حظه أقل من الشناوي وخاصة في الفترة الأخيرة".

وعن منافسة جنش، حارس الزمالك، شدد: "أنا بحب جنش وهو حارس جيد لكن هو الان خارج المنافسة بسبب ابتعاده عن المشاركة".
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