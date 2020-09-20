عصام الحضري: جنش لا ينافس الشناوي وأبو جبل حاليا في حراسة المرمى

تحدث عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر والأهلي والزمالك سابقا، عن مستقبل حراسة مرمى منتخبنا الوطني.
وقال عصام الحضري في تصريحات خاصة عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "لو أنا مدرب منتخب مصر سأختار محمد الشناوي كحارس اساسي بسبب تألقه اللافت في الفترة الجارية وينافسه محمد أبو جبل".
وأوضح: "أبو جبل يقدم مستوى قوي وينافس الشناوي لكن أبو جبل حظه أقل من الشناوي وخاصة في الفترة الأخيرة".
وعن منافسة جنش، حارس الزمالك، شدد: "أنا بحب جنش وهو حارس جيد لكن هو الان خارج المنافسة بسبب ابتعاده عن المشاركة".