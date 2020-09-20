رابط نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية من تنسيق الجامعات 2020

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن ظهور نتائج تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية وعلى الطلاب الدخول إلى موقع التنسيق.









وأوضحت الوزارة أنه يمكن للطلاب الدخول الإلكتروني لمعرفة نتائجهم علما بأنه يمكن طباعة بطاقة الترشيح النهائية من خلال الموقع وسيتم إرسال الكشوف النهائية الي الكليات والمعاهد حتي يتمكن الطلاب من استكمال إجراءات قيدهم.









تستقبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عبر موقع التنسيق لطلاب للمرحلة الثالثة ، في الساعات الأولى من صباح الخميس الماضي، والتي تستمر حتى يوم الاثنين المقبل 21 سبتمبر.













وأكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن أماكن الحصول على خدمة التنسيق الإلكتروني لطلاب المرحلة الثابثة من التنسيق هي معامل الحاسبات بالجامعات المصرية والكليات التابعة لها بالمحافظات المختلفة، والكمبيوتر الشخصي للطالب المتصل بشبكة الإنترنت.













وأوضحت الوزارة أنه في حالة وجود أي استفسار عن خدمة التنسيق الإلكتروني يمكن للطالب الاتصال تليفونيا على الرقم 19468 بسعر المكالمة العادية من أي موقع في القاهرة والمحافظات.









وأشارت إلى أنه فيما يخص مواعيد تسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة المرحلة الثالثة عام 2020، تقرر استقبال رغبات الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة المرحلة الثالثة وتشمل(بقية الطلاب الناجحين من الدور الأول، وكذلك الطلاب المتخلفين عن التقدم من المرحلتين الأولي والثانية بالإضافة إلى الطلاب الناجحين في الدور الثاني).













وبدأ التنسيق منذ الخميس الماضي وحتى يوم الاثنين 21 سبتمبر من خلال موقع التنسيق الالكتروني علي شبكة الإنترنت:



