ترامب يتخذ قرارا جديدا عن مصير تيك توك

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يوافق من حيث المبدأ على السماح لتطبيق تيك توك الصيني بمواصلة عمله داخل الولايات المتحجة.





وقال ترامب إنه سيمنح "مباركته" لصفقة شراء شركة أوراكل لتطبيق تيك توك.





وأضاف ترامب أن هذه الصفقة ستكون عظيمة بالنسبة للولايات المتحدة، وستكون نسبة الحماية للبيانات 100%.





وجاء ذلك بعدما أمر ترامب في أغسطس بحظر التطبيق في حال عدم التوصل إلى صفقة بيع عملياته داخل الولايات المتحدة مع شركة أميركية، وسط مخاوف من تهديد التطبيق للأمن القومي، لارتباطه بالحزب الشيوعي الصيني.





وأعرب مسؤولون أمريكيون عن قلقهم إزاء تواجد بيانات أكثر من 100 مليون مستخدم أمريكي في حوزة التطبيق الصيني وإمكانية استغلال بكين لهذه المعلومات.