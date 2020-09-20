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حوادث

بيغيظ مراته .. أب يتعدى على أطفاله وشقيقته تصور الواقعة وتنشرها على فيسبوك

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 03:21 ص
رجل يتعدى على أطفاله
رجل يتعدى على أطفاله
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مصطفى الرماح
نجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات واقعة تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى بالتعدى على ثلاثة أطفال بالضرب والسب.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الإجتماعى (فيس بوك) بقيام أحد الأشخاص بالتعدى بالسب والقذف والضرب على بعض الأطفال بقسوة وإستغاثة الأطفال بداخل شقة سكنية.

بالفحص والتحريات تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان الواقعة بمنطقة وراق العرب بالجيزة ، وأن الأطفال المتعدى عليهم (3 أطفال " سن 11 ، 12 ، 14") وأن المتعدى عليهم هو والدهم (عاطل ، مقيم بدائرة قسم شرطة الوراق بالجيزة ، له معلومات جنائية "جار ضبطه") .

وقامت شقيقة الأب (لا تعمل ، مقيمة بذات العنوان) بالإتفاق مع شقيقها بتصوير الواقعة وإرسالها لزوجته ، نكاية فيها وتهديدها بحرمانها من أطفالها لوجود مشاكل زوجيه بينهما، والتى قامت وبمساعدة شقيقتها ببثه على مواقع التواصل الإجتماعى (فيس بوك) .

وباستدعاء الزوجة وأطفالها تبين أنها تاركة منزل الزوجية من حوالى تسعة شهور ومقيمة طرف والدها نظرًا للخلافات الزوجية بينهما وأن الأطفال مقيمين طرف زوجها ، وقيامه بالتعدى عليها وعلى الأطفال الثلاثة بالسب والضرب وتعذيبهم نظرًا لإدمانه تعاطى المواد المخدرة، وهرب الأطفال من منزل والدهم لكثرة التعذيب وأقاموا طرفها عقب واقعة التعدى الأخيرة والتى كانت من نتيجتها فقدان أحد الأطفال للنطق لمدة شهر.

وأضافت الزوجة أن زوجها عاطل عن العمل منذ سنوات ويستولى على أموالها التى تتربحها من (تجارة بيع الملابس) لإنفاقها على شراء المخدرات كرهًا عنها ، وبمناقشة الأطفال "المجنى عليهم أيدوا ما جاء بأقوال والدتهم وأضافوا بأن والدهم كان يستغلهم فى شراء المواد المخدرة له وتعاطيها أمامهم بالمنزل مما يؤثر بالسلب على الأطفال ، وبمناقشة (شقيقة المتهم) أقرت بقيامها بتصوير الواقعة بالإتفاق مع (شقيقها) على هاتفه المحمول وإرسال الفيديو لزوجتها لتهديدها وحرمانها من الأطفال.
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