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حوادث

ضبط سيدة استدرجت طفلة لسرقة قرطها الذهبي بالدقهلية

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 03:04 ص
ضبط سيدة استدرجت
ضبط سيدة استدرجت طفلة لسرقة قرطها الذهبي بالدقهلية
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مصطفى الرماح
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط إحدى السيدات لقيامها باستدراج طفلة وسرقة قرطها الذهبى.

رصدت المتابعة الأمنية تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى، يتضمن قيام إحدى السيدات باستدراج طفلة لمدخل أحد العقارات وسرقة قرطها الذهبى.

وبالفحص تبين أنه سبق وتبلغ من بعض أهالى إحدى القرى بدائرة مركز نبروه بمديرية أمن الدقهلية بقيام إحدى السيدات باستدراج طفلة بمدخل إحدى العقارات وسرقة قرطها الذهبى ، وفرارها عقب ذلك. 

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية من خلال إجراء التحريات وجمع المعلومات من تحديد هويتها، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها، وتبين أنها (ربة منزل- مقيمة بدائرة المركز) وبمواجهتها أقرت بإرتكابها الواقعة على النحو المشار إليه وتم بإرشادها ضبط المسروقات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية فى مكافحة شتى صور الجريمة ولاسيما جرائم السرقات.
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