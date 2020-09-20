وزارة التجارة الأمريكية تصدم ترامب بشأن قرار حظر تيك توك

أفادت وكالة رويترز البريطانية بأن وزارة التجارة الأمريكية قررت تأجيل قرار حظر تطبيق تيك توك الصيني.





جاء الحظر ردًا على أمرين تنفيذيين أصدرهما ترامب في 6 أغسطس، وأمهل وزارة التجارة 45 يومًا لتحديد المعاملات التي يجب حظرها من التطبيقات التي اعتبرها تشكل تهديدًا للأمن القومي. الموعد النهائي ينتهي يوم الأحد.





من جانبه، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يوافق من حيث المبدأ على السماح لتطبيق تيك توك الصيني بمواصلة عمله داخل الولايات المتحدة.





وقال ترامب إنه سيمنح "مباركته" لصفقة شراء شركة أوراكل لتطبيق تيك توك.





وأضاف ترامب أن هذه الصفقة ستكون عظيمة بالنسبة للولايات المتحدة، وستكون نسبة الحماية للبيانات 100%.





وقالت تيك توك إنها وافقت بالفعل في اقتراحها على حكومة الولايات المتحدة على تدابير مثل "تدقيقات من قبل طرف الثالث، والتحقق من أمان الكود، وإشراف الحكومة الأمريكية على أمن البيانات الأمريكية".





وأضاف التطبيق أنه التزم بالفعل بإشراف الحكومة الأمريكية على أمن البيانات في البلاد، وإنه "أصيب بخيبة أمل" من قرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحظره من متاجر التطبيقات الأمريكية اعتبارًا من يوم الأحد.



