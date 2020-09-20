مؤمن زكريا: مبروك للنادي الأهلي الفوز بالدوري.. وأتمنى الدعاء لي

احتفل مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي بتتويج القلعة الحمراء ببطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم .
وقال مؤمن زكريا في تصريحات هاتفية لفضائية " الأهلي "، :" أبارك للنادي الأهلي على الفوز بالدوري وأتمني الدعاء لي ".
وتابع:" أبارك للأهلي على بطولة الدوري ، لقب مهم في وقت حيوي قبل بطولة دوري أبطال إفريقيا وإن شاء الله يكون لقب الأميرة السمراء من نصيب الأهلي واحتفل معهم في المعب".
من جهة أخري أعرب سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي عن أمنياته بالشفاء العاجل لمؤمن زكريا خلال لقائه بفضائية الأهلي قائلا :" إن شاء الله تكون معنا في أول السنة المقبلة، ليرد مؤمن زكريا بقوله " على العهد".