مؤمن زكريا: مبروك للنادي الأهلي الفوز بالدوري.. وأتمنى الدعاء لي

من جهة أخري أعرب سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي عن أمنياته بالشفاء العاجل لمؤمن زكريا خلال لقائه بفضائية الأهلي قائلا :" إن شاء الله تكون معنا في أول السنة المقبلة، ليرد مؤمن زكريا بقوله " على العهد".