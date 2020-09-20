AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مؤمن زكريا: مبروك للنادي الأهلي الفوز بالدوري.. وأتمنى الدعاء لي

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 04:22 ص
لاعبو الأهلي
لاعبو الأهلي
Advertisements
حسام الحارتي
احتفل مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي بتتويج القلعة الحمراء ببطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم .

وقال مؤمن زكريا في تصريحات هاتفية لفضائية " الأهلي "، :" أبارك للنادي الأهلي على الفوز بالدوري وأتمني الدعاء لي ".

وتابع:" أبارك للأهلي على بطولة الدوري ، لقب مهم في وقت حيوي قبل بطولة دوري أبطال إفريقيا وإن شاء الله يكون لقب الأميرة السمراء من نصيب الأهلي واحتفل معهم في المعب".

من جهة أخري أعرب سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي عن أمنياته بالشفاء العاجل لمؤمن زكريا خلال لقائه بفضائية الأهلي قائلا :" إن شاء الله تكون معنا في أول السنة المقبلة، ليرد مؤمن زكريا بقوله " على العهد".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأهلي يسلم مؤمن زكريا قيمة تعاقده كاملا

مؤمن زكريا: الأهلي لم يتخلَ عني

مؤمن زكريا يتصدر تويتر بعد تكريمه داخل النادي الأهلي.. ومغردون: سلامات يا بطل

نشرة الرياضة .. تركي ال الشيخ يتغزل في الأهلي .. عدلي القيعي يهاجم رمضان صبحي

مؤمن زكريا يوجه رسالة خاصة لـ الجماهير ومجلس إدارة الأهلي واللاعبين..فيديو

سيد عبد الحفيظ : شكرا مؤمن زكريا أحد أسباب الفوز على الإسماعيلي

ترشيحاتنا

بـ الجينز الممزق.. إطلالة كاجوال لـ منة عرفة تجذب قلوب متابعيها

من غدٍ.. مدينة عربية تعلن حظر التجول الشامل لمواجهة كورونا

الـ VAR بطل المشهد.. شوط أول سلبي بين الأهلي ومصر للمقاصة

أخبار الاهلي .. صفعة جديدة من النادي لـ إكرامي ورمضان صبحي.. الخطيب يشكر رئيس مصر المقاصة

طريقة عمل فطير بالقشطة.. خطوة بخطوة

قضية تنمر جديدة والضحية مسن في الترعة| ماذا حدث بمحافظة سوهاج

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. سكان العالم يتفاعلون مع عجوز شعر بالوحدة بعد وفاة زوجته| صور

السجن 20 عامًا وغرامة 2 مليون دولار لطبيب استخدم لوحا كهربائيا أثناء مزاولة المهنة .. فيديو

طريقة عمل فطير بالقشطة.. خطوة بخطوة