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مصرية من أوائل الثانوية بالكويت: حققت حلمي .. والدراسة عن بعد ممتعة

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 05:15 ص
ندى محمود طه الزمر
ندى محمود طه الزمر
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أسماء عبد الحفيظ

تمكن عدد من الطلاب المصريين في الكويت من السيطرة علي المراكز الأولي في الثانوية العامة الكويتية بشعبها المختفة.


ووجهت الطالبة ندى محمود طه الزمر صاحبة الـ ١٨ عام رسالة، تمس القلوب، بالشكر لوالدتها على مساندتها فى الحصول على المركز ال ١٧ لأوائل الثانوية العامة بدولة الكويت.


وقالت ندى لـ"صدى البلد: "هذا العام كان من سنوات الدراسة الصعبة بسبب كورونا، وقدرت بالجهد وبمساعدة الأسرة خاصة والدتي.. أني اتغلب علي الصعوبات وأحقق حلمي بالتفوق في الثانوية العامة، والتخرج من مدرسة الاخلاص الاهلية من القسم الأدبي بنسبة 98.8 ٪.


وأضافت: اسباب النجاح عديدة أهمها توفيق الله تعالى اولا ثم الجد والاجتهاد، واحب ان اوجه كلمة شكر لادارة المدرسة و المعلمين".


وأفادت بأنها تريد تكون سيدة أعمال فى المستقبل.


ونصحت طلاب الثانوية العامة أن يثقوا بأنفسهم ويثقوا بان الله لا يضيع أجر من أحسن عملا وتنظيم الوقت و الدراسة اولًا بأول، وعدم التهاون بالدراسة عن بعد واعطاءها حقها.


أما تجربة الدراسة عن بعد قالت إنها كانت جدا ممتعة ومميزة و مختلفة ليست كما يظنها الجميع، وفتحت آفاق جديده واستخدام للتكنولوجيا في العلم والبحث والابتكار ومحاوله لمواكبة العصر المتطور الذي نعيشه.

مصرية من أوائل الثانوية بالكويت: حققت حلمي .. والدراسة عن بعد ممتعة
مصرية من أوائل الثانوية بالكويت: حققت حلمي .. والدراسة عن بعد ممتعة
مصرية من أوائل الثانوية بالكويت: حققت حلمي .. والدراسة عن بعد ممتعة
ندى محمود طه الزمر اوائل الطلبة فى الكويت ندى محمود طه الزمر اوائل الطلبة فى الكويت
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