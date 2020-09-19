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أخبار العالم

المصريون يسيطرون على أوائل الثانوية العامة في الكويت

السبت 19/سبتمبر/2020 - 07:32 م
وزير التربية الكويتي
وزير التربية الكويتي
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محمود نوفل
تمكن عدد من الطلاب المصريين في الكويت من السيطرة علي المراكز الأولي في الثانوية العامة الكويتية بشعبها المختفة حيث إحتل الطلبة المصريون المراكز الأولى في شعبة العلمي.

وجاء الطالب المصري أحمد عبدالجواد محمد توني بمدرسة السيف الأهلية الثانوية للبنين في المركز الأول بمجموع 100%، تلاه حسين عبدالحكيم لبيب عبدالحكيم مدرسة السيف الأهلية الثانوية للبنين المشتركة بمجموع 100%، ومحمود سعد الششتاوي مدرسة محمد عثمان الراشد الثانوية بمجموع 100%.
 
بينما إحتل المركز الثاني مكرر بالنسبة لشعبة العلمي الطالب المصري أحمد محمد عبدالقادر مدرسة المباركية الثانوية بمجموع 99.99%، تلاه الطالب زياد مصباح رمضان عبدالباقي مدرسة المباركية الثانوية بمجموع 99.99%، ثم محمد نادر علي حسن مدرسة المباركية الثانوية بمجموع 99.99%، وندى أسامة عبدالرحيم الشيخ مدرسة فية بنت عبدالمطلب بمجموع 99.99%.
 
وسيطر علي المركز الثالث أحمد عصام حسن جوده مدرسة الاخلاص الأهلية الثانوية بمجموع 99.98%، وإسراء أسعد أمين العريس مدرسة عمرة بنت رواحه الثانوية بمجموع 99.98%، ومحمد مصطفى خيري مصطفى مدرسة الإخلاص الاهلية الثانوية بمجموع 99.98%، في حين احتل المركز الرابع الطالب أحمد حمدي محمد حسن مصطفى مدرسة عمرو بن العاص الثانوية بمجموع 99.97%، وأحمد محمد محمود العدل مدرسة المباركية الثانوية بمجموع 99.97%، وعبدالله السعيد محمد منصور المرسي مدرسة المباركية الثانوية بمجموع 99.97%.

بينما حصل على المركز الخامس الطالبة أمينة رضا إبراهيم على إبراهيم مدرسة أمة بنت خالد الثانوية بمجموع 99.96%.
 
وفيما يتعلق بالقسم الأدبي، فقد حصل الطالب صلاح خالد محمد ذكي السيد، مدرسة أنس بن مالك على المركز الأول بمجموع 99.80%، وإسراء نادي محمد عبدالمجيد مدرسة أنيسة بنت خبيب الأنصارية في المركز الخامس بمجموع 99.30%، وفاطمة محمد عبدالمنعم عوف مدرسة السفر الأهلية في المركز السابع بمجموع 99.28%، ووليد خالد أحمد عبدالمجيد مدرسة أحمد شهاب الدي، في المركز الثامن بمجموع 99.25%، وهدى أحمد جوده أحمد، مدرسة الفروانية الثانوية في المركز التاسع بمجموع 99.22%.
 
كما حلًت الطالبة شهد رمضان عبدالسلام مدرسة النجاة الأهلية في المركز الرابع عشر بمجموع 98.94%، ودنيا ايمن إسماعيل سيد مدرسة الجيل الجديد الأهلية على المركز الخامس عشر بمجموع 98.89%، وندى محمود طه الزمر مدرسة الإخلاص الأهلية على المركز السابع عشر بمجموع 98.8%، مريم محمد علي عبدالطيف مدرسة الفروانية الثانوية على المركز التاسع عشر بمجموع 98.69%.

ويُشار الي ان وزارة التربية الكويتية أعلنت عن نتائج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي والتعليم الديني، إذ بلغت نسب النجاح في القسم العلمي 99.7 في المئة، بينما القسم  الأدبي 97.89 في المئة، والتعليم الديني 96 في المئة.
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